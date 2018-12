Replica Ultimo Caccia ai Narcos: dove rivedere la seconda puntata del 20 dicembre

Replica seconda puntata Ultimo Caccia ai Narcos, dove rivedere la miniserie

Siete in cerca della replica di Ultimo Caccia ai Narcos? La seconda puntata è andata in onda giovedì 20 dicembre 2018 e si è così conclusa la quinta miniserie dedicata al carabiniere Ultimo. A interpretarlo è ormai da vent’anni Raoul Bova, ma gli ascolti quest’anno sembrano non premiare più le avventure del suo capitano Roberto Di Stefano. Effetto Natale alle porte? Forse sì, ma non possiamo darlo per certo. Intanto preoccupiamoci della replica della seconda puntata: dove rivederla? Come sempre, le serie Tv andate in onda su Canale 5 sono disponibili sul sito Mediaset nel servizio On Demand. Potete guardare le repliche quando volete, le puntate di Ultimo Caccia ai Narcos rimarranno online a lungo.

Ultimo Caccia ai Narcos replica: le puntate di dicembre 2018

Come vi abbiamo già anticipato, le repliche di Ultimo Caccia ai Narcos in Tv non sono previste nella settimana a venire. Noi abbiamo consultato la Guida Tv Mediaset, ma è disponibile soltanto per i prossimi sette giorni e Ultimo non è in programmazione. Questo vale al momento, perché come ben saprete è possibile che Mediaset faccia cambiamenti nel palinsesto all’ultimo minuto. Per cui non si sa mai! La replica della seconda puntata, come quella della prima, potrebbe comunque arrivare nei prossimi mesi. Non possiamo escludere che le due puntate vengano accorpate in una per una eventuale prossima messa in onda. D’altronde non sarebbe mica la prima volta!

Replica Ultimo Caccia ai Narcos: il riassunto delle puntate

Ma cosa è successo nelle due puntate di Ultimo Caccia ai Narcos? Nel primo appuntamento Roberto ha accettato la pericolosa Operazione Cobra. Il capitano Ultimo per smantellare il pericoloso cartello messicano con al capo El Cobra ha dovuto infiltrarsi nell’organizzazione. Fingendosi un boss calabrese è arrivato in Messico per incontrare El Cobra, ma solo dopo essersi guadagnato la fiducia di Laura. Nella seconda puntata El Cobra ha messo Roberto con le spalle al muro! Il capitano ha dovuto scegliere tra completare la missione e salvare la vita degli innocenti ragazzi che combattono contro lo stesso clan. Il finale? Non vogliamo rivelarvelo per non togliervi il piacere di scoprirlo con le repliche di Ultimo! Intanto, avete letto le prime anticipazioni sulla nuova stagione?