Ultimo Caccia ai Narcos anticipazioni prima puntata: primi contatti con Laura

Anticipazioni prima puntata Ultimo Caccia ai Narcos: trama 19 dicembre 2018

Gli appuntamenti con Ultimo Caccia ai Narcos, di cui stiamo per darvi le anticipazioni sulla prima puntata del 19 dicembre 2018, saranno soltanto due. Si tratta di una miniserie dunque e andrà in onda mercoledì e giovedì sera su Canale 5. Nei panni del carabiniere Ultimo ci sarà come sempre Raoul Bova, che in questo nuovo capitolo sarà alle prese con una nuova sfida che lo vedrà coinvolto anche nella criminalità in Sud America. Non a caso il cast di Ultimo Caccia ai Narcos è composto anche da attori sudamericani per l’appunto. Per esempio nei panni di Laura c’è Nerea Barros e in quelli di El Cobra vedremo Ruben Zamora. Ma vediamo adesso le anticipazioni sulla prima puntata!

Ultimo Caccia ai Narcos, anticipazioni prima puntata: cosa succede mercoledì 19 dicembre

Il capitano Ultimo verrà contattato dall’Interpol per occuparsi delle indagini sul narcotraffico internazionale. Dovrà investigare sulle rotte di contrabbando e su come dal Sud America i traffici raggiungano l’Europa. I cartelli messicani saranno dunque il nuovo obiettivo di Ultimo e in particolare quello gestito dal clan Zetas. L’organizzazione criminale fa base in Messico, a Tijuana per la precisione, ed è un ottimo punto strategico visto che è al confine con gli Stati Uniti. Nella prima puntata di Ultimo Caccia ai Narcos scopriremo che al carabiniere non rimarrà che infiltrarsi per riuscire ad arrivare ai vertici di questa organizzazione e portare a termine la missione. Conquistare la fiducia degli esponenti italiani degli Zetas non sarà facile, ma Ultimo accetterà l’incarico. Il suo piano sarà fingersi un boss calabrese e proporre al clan messicano di entrare in affari.

Anticipazioni Ultimo Caccia ai Narcos: nella prima puntata Ultimo conquista Laura?

A capo degli Zetas c’è El Cobra, uno spietato ex militare. Il primo ostacolo da superare però per riuscire a infiltrarsi sarà conquistare la fiducia di Laura Aguilar. Lei è la compagna del Cobra ed è madre di Santiago, vive a Roma per gestire i traffici proprio con i clan calabresi. Le anticipazioni sulla prima puntata di Ultimo Caccia ai Narcos non aggiungono altro. Non resta che darvi appuntamento a mercoledì 19 dicembre su Canale 5 per seguire la miniserie e non dimenticate di seguirci per leggere le nuove anticipazioni!