Anticipazioni Ultimo Caccia ai Narcos seconda puntata: El Cobra ricatta Roberto

Ultimo Caccia ai Narcos, anticipazioni seconda puntata del 20 dicembre

Giovedì 20 dicembre 2018 andrà in onda la seconda puntata di Ultimo Caccia ai Narcos: le anticipazioni che stiamo per darvi vi prepareranno alla conclusione di questa avventura! Le storie del carabiniere Ultimo sono sempre molto seguite e Mediaset ha deciso di mandare in onda le due puntate di Caccia ai Narcos a distanza di cinque anni dall’ultimo capitolo. Questo influirà sugli ascolti? Probabilmente anche la prossimità alle festività natalizie potrebbe costare caro alla miniserie con Raoul Bova, ma gli appassionati non si lasceranno sfuggire questi appuntamenti. Non dimentichiamo che ci saranno anche le repliche e vi diremo quando, ma adesso scopriamo le anticipazioni sulla seconda puntata!

Anticipazioni seconda puntata Ultimo Caccia ai Narcos:

Dopo essersi finto un boss calabrese, Ultimo riuscirà a infiltrarsi e Laura acconsentirà ad accompagnarlo a Tijuana, in Messico, per incontrare El Cobra. Non sarà semplice per il capitano, dato che in Messico non potrà contare sull’appoggio dei suoi uomini e sarà la parte più difficile dell’Operazione Cobra. Il capo del cartello chiederà a Roberto una prova di lealtà, ovvero aiutarlo a sgominare la banda degli hacker che stanno attaccando gli Zetas. El Cobra non sa però che in questa stessa banda c’è anche suo figlio Santiago! Le anticipazioni di Ultimo sulla seconda puntata proseguono con una scelta difficile per il protagonista: concludere la missione e consegnare gli Zetas alla giustizia oppure salvare le vite dei giovani hacker.

Ultimo Caccia ai Narcos: anticipazioni giovedì 20 dicembre

Le anticipazioni di Ultimo sulla seconda puntata del 20 dicembre non aggiungono altro. Per scoprire il gran finale non resta che sintonizzarsi su Canale 5 giovedì sera, e nulla è da dare per scontato. Ultimo riuscirà a salvare gli hacker e allo stesso tempo consegnare il cartello messicano alla giustizia? Di sicuro non sono da escludere i colpi di scena, conoscendo bene il personaggio costruito intorno al capitano Ultimo.