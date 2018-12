Ultimo Caccia ai Narcos 2 ci sarà? Anticipazioni sulla nuova stagione

Ultimo Caccia ai Narcos 2 ci sarà? Le prime anticipazioni sulla nuova stagione

Terminata l’ultima puntata, il pubblico si domanda se Ultimo Caccia ai Narcos 2 ci sarà e sono tutti alla ricerca delle anticipazioni sulla nuova stagione. Va immediatamente precisato comunque che non è propriamente corretto domandarsi se ci sarà la seconda stagione di Ultimo Caccia ai Narcos, anche se non è da escludere che si potrebbe proseguire su questa strada. Tutte le serie Tv e le miniserie dedicate al carabiniere Ultimo infatti hanno raccontato storie a sé. L’anello di congiunzione è sempre stato proprio Ultimo, ma impegnato in indagini diverse. Dopo questa precisazione, specifichiamo anche che nel caso di una nuova stagione di Ultimo sarebbe difatti la sesta.

Ultimo 6, nuova avventura in arrivo per il capitano Roberto Di Stefano

Quindi è anche giusto chiedersi se ci sarà Ultimo 6, mettendo da parte la caccia ai narcos in cui è stato impegnato nella miniserie del 2018. Fatta questa premessa, duole dire che non è certo che Mediaset darà l’ok per l’inizio di una nuova avventura da mandare in onda nei prossimi anni. Non è ancora certo, bisognerà aspettare le prime anticipazioni ufficiali, ma gli ascolti sono un dato molto importante in queste decisioni. La prima puntata di Caccia ai Narcos è stata seguita da poco più della metà dei telespettatori rispetto alla prima puntata di Ultimo L’occhio del falco. Se tutto dovesse andare bene e ci dovesse essere la sesta stagione di Ultimo, come pure un’eventuale Ultimo Caccia ai Narcos 2, potrebbe arrivare fra un po’ di anni…

Ultimo nuova stagione: le prime ipotesi dopo Caccia ai Narcos

La quinta stagione, Ultimo Caccia ai Narcos, è arrivata su Canale 5 a distanza di cinque anni dal quarto capitolo. Nel 2013 infatti è andato in onda Ultimo L’occhio del falco, che a sua volta è arrivato dopo nove anni dal precedente. Raoul Bova infatti veste i panni del carabiniere Roberto Di Stefano da ben vent’anni. Per scoprire se ci sarà la nuova stagione di Ultimo bisognerà aspettare i prossimi giorni…