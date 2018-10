By

Replica Temptation Island Vip 2018: dove rivedere la terza puntata con Simona Ventura

Dove rivedere la terza puntata di Temptation Island Vip con Simona Ventura? La replica di martedì 2 ottobre 2018 è disponibile su Witty, il canale web tv dedicato interamente alle produzioni di Maria De Filippi. Ma è possibile rivederla pure su Video Mediaset, altra popolare piattaforma streaming. È possibile inoltre vederla in tv, su La 5, giovedì 4 ottobre alle ore 21.10. Anche la terza puntata del format prodotto da Maria De Filippi si è rivelata un grande successo. Protagonisti indiscussi della puntata sono stati Nilufar Addati e Giordano Mazzzocchi, che hanno lasciato il programma dopo il falò di confronto, e Alessandra Sgolastra e Andrea Cerioli.

Cosa è successo nella terza puntata di Temptation Island Vip

Nella terza e penultima puntata di Temptation Island Vip, Giordano e Nilufar di Uomini e Donne hanno abbandonato il resort in Sardegna. Dopo un confronto di fuoco i due hanno deciso di continuare la loro storia d’amore, nata lo scorso maggio al Trono Classico. Una decisione che ha spezzato per la seconda volta il cuore di Nicolò Federico Ferrari, tentatore ed ex corteggiatore di Nilufar. Il ragazzo ha pianto quando ha saputo della decisione dell’italo-persiana e si è fatto consolare da Valeria Marini.

Alessandra Sgolastra tentata dall’aitante Andrea Cerioli

Mentre Nilufar e Giordano hanno lasciato Temptation Island Vip insieme, è crollata la storia d’amore tra Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra. Quest’ultima si è avvicinata sempre più al tentatore Andrea Cerioli, con il quale è nato un feeling che va oltre la semplice amicizia. In crisi pure le coppie formate da Valeria Marini e Patrick Baldassari e Sossio e Ursula del Trono Over.