Giordano e Nilufar restano insieme: Nicolò Ferrari piange a Temptation Island

Nilufar e Giordano decidono di uscire insieme da Temptation Island Vip ed ecco la reazione di Nicolò Ferrari

E’ tempo del tanto temuto falò di confronto per una delle coppie più amate di Uomini e Donne. E’ il momento di Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati che, ritrovandosi l’uno di fronte all’altra, si scontrano, si arrabbiano, si urlano e si sfogano. Dopo i difficili giorni trascorsi nei villaggi della Sardegna, la giovane coppia, sotto rigorosa richiesta di Giordano, finalmente è pronta a scegliere se continuare ad amarsi o porre fine a tutto. I due, all’inizio, visibilmente troppo arrabbiati, si rinfacciano e rimproverano ogni singolo episodio vissuto all’interno di Temptation Island Vip. La rabbia di Giordano è evidente agli occhi di tutti. Il bel maestro di sci , infatti, si alza in piedi di fronte a Nilufar per urlare ciò che non ritiene essere giusto.

Nilufar e Giordano si confrontano duramente e alla fine si scelgono ancora

Nilufar ascolta e spesso ribadisce e controbatte. Fino al punto in cui i due provano a calmarsi e a ragionare in maniera civile e matura. L’amore che ne traspare è ben ovvio e, tra uno sguardo e l’altro, si avvicinano e rispondono, a Simona Ventura, di voler uscire insieme. Dunque, anche a distanza di mesi, nonostante disguidi e mille incomprensioni, Nilufar e Giordano si scelgono ancora una volta. E, più innamorati che mai, lasciano mano nella mano il falò insieme.

La reazione di Nicolò Ferrari stupisce tutto il pubblico

Visto il troppo tempo trascorso insieme a Nilufar nel villaggio, Nicolò Ferrari, nelle vesti di tentatore, ha avuto modo di confrontarsi con l’ex tronista sulla loro precedente esperienza. Nel momento in cui Giordano chiama la sua fidanzata per il confronto immediato, ecco che il biondo milanese ha una reazione che non tutti si sarebbero aspettati. Si lascia andare, infatti, ad un pianto liberatorio. Le lacrime che rigano il suo viso testimoniano che, molto probabilmente, i sentimenti del Ferrari non erano del tutto stati resettati dopo la non scelta.