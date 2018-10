Giorgio Alfieri e Sossio Aruta: dove e quando si sono conosciuti

Giorgio Alfieri e Sossio Aruta entrambi a Temptation Island Vip: non è la prima volta che sono insieme sul piccolo schermo

Sossio Aruta e Giorgio Alfieri si conoscevano già prima di Temptation Island Vip. A ricordarlo ci pensa Simona Ventura, prima ancoa che l’ex cavaliere di Uomini e Donne vedesse un filmato sul tentatore e la sua fidanzata Ursula Bennardo. Sossio non ha certamente nascosto la delusione nell’aver visto tutti e due insieme in atteggiamenti da lui definiti “un po’ particolari”. L’Aruta conferma che con Giorgio si conosce da tantissimi anni. Proprio per questo motivo, aveva chiesto a Ursula di non avvicinarsi a lui, in quanto era un suo amico. Ma ecco che l’ex dama del Trono Over si relaziona proprio con Alfieri. Sossio rivela che con Giorgio ne ha passate tante. Molti di voi si staranno chiedendo dove e quando i due si sono conosciuti. Entrambi hanno una grande passione per il calcio e, dunque, hanno preso parte al programma televisivo Campioni, il sogno, che andava in onda su Italia Uno. Sossio e Giorgio hanno partecipato al reality di calcio tra l’anno 2004 e il 2006. Entrambi sono stati protagonisti del Cervia calcio. Proprio qui si sono incontrati per la prima volta Alfieri e Sossio.

Una bella amicizia tra Sossio e Giorgio, personaggi del reality calcistico Campioni, il sogno. Da allora il pubblico non li ha più visti insieme sul piccolo schermo. Ed eccoli ora nel programma delle tentazioni, in due ruoli ben diversi. L’Aruta non ha negato di essersi infastidito nel vedere Ursula in compagnia di Giorgio. “Ne abbiamo passate tante, lo conosco benissimo”, rivela l’ex cavaliere parlando dell’Alfieri dopo aver visto il filmato. Sul campo erano compagni di squadra, ora però la situazione sembra cambiata. Infatti, Giorgio sembra voler instaurare un rapporto proprio con Ursula!

Sossio e Giorgio tornano insieme in televisione con il reality delle tentazioni, ma questa volta non sono compagni di squadra, anzi. Una situazione inaspettata per l’Aruta, che aveva chiesto a Ursula di evitare degli avvicinamenti con persone che già conosce. Eppure la Bennardo ha scelto di lasciarsi andare proprio con Alfieri, infastidendo non poco Sossio. Nel frattempo, quest’ultimo non si sta comportando esattamente come Ursula avrebbe voluto. Sono tante le critiche che stanno cadendo sul calciatore, che non riesce a stare lontano dalla tentatrice Sara.