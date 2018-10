Replica Solo 2 con Marco Bocci: dove rivedere la seconda puntata

Solo 2, dove vedere la seconda puntata

Questa sera è andata in onda la seconda puntata della seconda stagione di Solo – La serie, la famosa fiction di Canale 5 che vede protagonista l’attore Marco Bocci. Mancano quindi solamente due puntate al grande finale che si prospetta ricco di colpi di scena. Coloro che non hanno potuto vedere la puntata appena andata in onda possono recuperarla online. Per il momento nella programmazione del palinsesto Mediaset non è prevista nessuna replica in televisione. Nel frattempo, però, è possibile rivedere la seconda puntata andando sul sito di Video Mediaset e cliccando sulla scheda di Solo – La serie.

Marco latitante

Dopo gli avvenimenti della prima puntata Marco diviene a tutti gli effetti un latitante, ma l’uomo intende correre qualsiasi rischio pur di salvare Agata, sua moglie. Intanto Bruno Corona viene arrestato e successivamente trasferito in una struttura ospedaliera a causa delle sue condizioni fisica. La notizia della sua sopravvivenza arriva immediatamente a Marco e Don Antonio che vuole a tutti i costi liberare suo figlio. Il pensiero di Marco va subito alla sua incolumità, dal momento in cui Bruno Corona conosce la sua vera identità.

Agata in Albania

Marco deve fare i conti con la notizia della sopravvivenza di Bruno Corona e con il rapimento di Agata. Quest’ultima viene portata in Albania dai suoi rapitori. In particolare il figlio del capo dei nemici intende tenerla con sé e costruire con lei una famiglia. Riuscirà Marco a liberarla? Vi ricordiamo che la terza e penultima puntata di Solo 2 – La serie andrà in onda Venerdì 19 Ottobre in prima serata su Canale 5.