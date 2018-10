Anticipazioni Solo 2 la serie, terza puntata: l’alleanza di Marco e Bruno Corona

Solo 2 la serie, anticipazioni puntata 19 Ottobre: Marco ricercato

È da poco andata in onda la seconda puntata di Solo 2 – La serie, la famosa fiction di Canale 5 che vede protagonista l’attore Marco Bocci. La fiction è tornata in onda la scorsa settimana in prima serata con la seconda stagione. Marco decide di rimanere accanto a Don Antonio col solo scopo di liberare Agata, anche se questo significa diventare a tutti gli effetti un ricercato. Nel frattempo Bruno Corona riesce a sopravvivere, viene arrestato e poi liberato grazie all’intervento della sua famiglia. L’uomo è l’unico a conoscere la vera identità di Marco: cosa accadrà? Scopriamo insieme cosa succederà nella terza puntata di Solo 2 in onda Venerdì 19 Ottobre in prima serata su Canale 5.

La liberazione di Agata

Agata viene finalmente liberata e può tornare tra le braccia della sua famiglia. Accantonato il pensiero del rapimento della moglie, Marco deve fare i conti con un pericolo ancora più grande: Bruno Corona conosce la sua reale identità. Questo significa che la sua posizione all’interno della famiglia Corona si complica, Bruno potrebbe rivelare tutto a Don Antonio e condannare così a morte Marco. Per fortuna, però, gli interessi della famiglia Corona hanno la priorità e fanno sì che la verità sull’identità di Marco passi in secondo piano. Don Antonio e i suoi uomini, infatti, si rendono presto conto che dovranno iniziare una vera e propria guerra tra clan per conquistare il potere assoluto.

Marco e Bruno alleati

Nonostante Bruno conosca la vera identità di Marco e quindi il tradimento nei confronti della sua famiglia, i due si trovano costretti ad allearsi. Inizia, infatti, ben presto una spietata guerra con la loro famiglia mafiosa rivale affinché una delle due ottenga il potere totale negli affari. Chi la spunterà? Non ci resta che aspettare la terza e penultima puntata di Solo 2 – La serie in onda la prossima settimana.