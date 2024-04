Belve. Jerry Calà contesta Francesca Fagnani: “non l’ho mai detto”

La quinta puntata di Belve, andata in onda ieri sera, ha scatenato non poche chiacchiere sui social. A partire dal sugo-gate di Antonella Clerici, fino ad arrivare alle gaffes di Lory Del Santo, non si fa altro che parlare delle interviste di Francesca Fagnani. Ora anche quella fatta a Margherita Buy sembra pronta a prendersi la scena. A scatenare la polemica è Jerry Calà che contesta la conduttrice per aver riportato una sua frase non vera sull’attrice intervistata.

Tra le personalità che ieri sera si sono sedute sullo scomodo sgabello di Belve, troviamo anche Margherita Buy. L’attrice pluripremiata è stata la protagonista di un’intensa quanto divertente intervista in cui abbiamo avuto un racconto inedito della sua vita professionale e privata.

Oltre ad aver parlato del suo lavoro e della competizione con alcune colleghe, la Buy ha anche commentato le dichiarazioni che alcuni volti del cinema hanno fatto su di lei. L’attrice ha così scherzato sul rapporto con Carlo Verdone, ma anche sul legame amoroso che l’ha legata in passato a Sergio Rubini e sulla sua mancata visita al cinema Sacher dell’amico Nanni Moretti.

Tra una domanda e l’altra, Francesca Fagnani ha poi letto a Margherita Buy un’affermazione che Jerry Calà avrebbe fatto commentando il carattere dell’attrice. La giornalista ha così esordito:

Senta, che gli ha fatto a Jerry Calà che ha detto: “con Margherita Buy non ci si divertirebbe neanche al Carnevale di Rio”?

Sentendo queste parole, la Buy ha prontamente contestato quanto detto dalla conduttrice. Tra stupore e ironia l’attrice ha spiegato di non conoscere Calà, aggiungendo di volerlo incontrare per poter confermare quanto detto.

A quanto pare, lo stesso attore e comico non ha apprezzato l’uscita fatta dalla Fagnani durante l’intervista di ieri. Proprio poche ore fa infatti, Jerry ha pubblicato un tweet su X in cui contesta quanto detto nella puntata.

Calà ha dichiarato di non aver mai pronunciato un’affermazione del genere nei confronti di Margherita Buy e ha definito falso quanto riportato. In più, l’attore ci ha tenuto a specificare che non ha mai conosciuto la collega, cosa già confermata dalla stessa Buy.

Mi dicono che a #belve @francescafagnan ha riportato una mia battuta su #MargheritaBuy che io non ho mai detto. Anche perché non ci siamo mai conosciuti. — Jerry Cala' Official (@JerryCala) April 24, 2024

Il messaggio è forte e chiaro. Anche se con garbo, Jerry Calà ha scelto un canale diretto come X per smascherare una presunta fake news che poteva aver dato fastidio alla protagonista dell’affermazione.

Chissà che questa non sia stata davvero una piccola svista di Francesca Fagnani… anche se, come sappiamo, la giornalista lavora a fondo alle sue interviste e un errore del genere, anche se piccolo, sarebbe davvero insolito.