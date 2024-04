Affari Tuoi, De Martino o Liorni? La Rai ha scelto, chi l’ha spuntata

Chi sostituirà Amadeus ad Affari Tuoi? La scelta che la Rai è chiamata a fare non è di poco conto. Il gioco dei pacchi in onda su Rai Uno quotidianamente nell’access prime time è il programma più seguito dell’intera tv generalista guardando ai numeri assoluti. Costantemente sopra i 5 milioni di spettatori, a volte tocca picchi di 6 milioni di utenti. Insomma, non una trasmissione su cui si può sbagliare. Secondo le informazioni circolate dopo il clamoroso addio alla tv di Stato di Amedeo Sebastiani (nome all’anagrafe di Amadeus), i nomi in lizza per prendere il timone del popolare quiz show erano due. Quello di Marco Liorni e quello dell’emergente Stefano De Martino. Nelle ultime ore, pare che il conduttore campano cresciuto sotto l’ala protettrice di Maria De Filippi abbia visto le suo quote aumentare a discapito del timoniere de L’Eredità.

Alberto Dandolo, giornalista esperto di retroscena televisivi, sul magazine Oggi ha assicurato che ai piani alti di Viale Mazzini si sarebbero convinti a puntare su De Martino. L’amministratore delegato Rai Roberto Sergio e il suo successore in pectore Giampaolo Rossi, che attualmente ricopre la carica di direttore generale dell’emittente pubblica, sempre secondo quanto scrive Dandolo, hanno deciso di lanciare ad Affari Tuoi l’ex ballerino. Altra curiosità resa nota è che l’ex marito di Belen Rodriguez “ha una fan speciale: Arianna Meloni”. Il settimanale Oggi spiega che la sorella della premier stravede per il rampante conduttore e non si perde un minuto delle sue trasmissioni.

Dunque De Martino dovrebbe fare il grande salto sull’ammiraglia dopo la gavetta superata a pieni voti su Rai Due. Marco Liorni rimarrebbe invece alla guida de L’Eredità, programma che continua a raccogliere ottimi ascolti. In sintesi, l’idea dei vertici Rai è di non andare ad azzardare mosse che provocherebbero una girandola di conduzioni. Resta invece aperta la questione Sanremo. Chi prenderà tra le mani la bollente eredità di Amadeus? In pole position ci sarebbe il ‘Mr Wolf’ della tv di Stato, vale a dire Carlo Conti, uomo di esperienza e in grado di destreggiarsi “in tutte le stagioni”, come direbbe Fabio Fazio.