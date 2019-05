Replica New Amsterdam 2019: dove rivedere la puntata del 5 maggio

New Amsterdam 2019, la replica della prima puntata: gli episodi del 5 maggio

La replica di New Amsterdam del 5 maggio 2019 vi aspetta sulle reti Mediaset nei prossimi giorni. Abbiamo dato uno sguardo alla guida TV e possiamo quindi dirvi quando e dove rivedere la puntata. Prima di rivelarvi l’appuntamento, vi ricordiamo che è sempre possibile recuperare gli episodi di New Amsterdam grazie al servizio On Demand. Potrete quindi guardarli quando e dove volete, vi basterà collegarvi con il computer o con lo smartphone (o con tablet e qualsiasi altro dispositivo adatto) e cercare la serie TV New Amsterdam. Le puntate sono disponibili già poco dopo la fine della messa in onda, in alternativa è possibile guardare la replica della puntata del 5 maggio in televisione?

Replica New Amsterdam, dove rivedere la puntata del 5 maggio 2019

La risposta purtroppo è no. Come vi abbiamo anticipato in apertura, abbiamo sfogliato la guida TV Mediaset e non abbiamo trovato la replica della puntata di New Amsterdam in programmazione. Dunque potete rivederla solo online, attraverso il sito Mediaset Play oppure mediante l’app. Cosa è successo nella puntata del 5 maggio? Max Goodwin è arrivato al New Amsterdam, dove è stato possibile prestargli i primi soccorsi dopo il malore. Il suo staff è quindi venuto a conoscenza del tumore del direttore sanitario. Max non è morto, nonostante abbia rischiato davvero di morire. I medici sono riusciti a salvarlo e lui pian piano tornerà alla vita di sempre, seppure con qualche iniziale difficoltà.

New Amsterdam replica, cosa è successo finora nelle puntate 2019

Se vi serve un veloce ripasso prima di vedere le repliche degli episodi di New Amsterdam 2019, vi lasciamo al riassunto di ciò che è successo nella prima parte della stagione. Anche domenica prossima, comunque, andranno in onda tre nuovi episodi, ricchi di colpi di scena. Rimarremo ancora un po’ col fiato sospeso in attesa di scoprire se Max guarirà dal tumore o meno. In ogni caso, possiamo immaginare già il finale. Sapete che la sua storia e quella dell’ospedale sono ispirate a delle storie vere?