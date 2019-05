New Amsterdam riassunto primi episodi: dove eravamo rimasti

Riassunto New Amsterdam, dove eravamo rimasti: i primi episodi della serie TV

I nuovi episodi di New Amsterdam stanno arrivando, ma dove eravamo rimasti? La prima stagione della serie TV è stata divisa in due parti e abbiamo visto i primi otto episodi prima di Natale, mentre i rimanenti partiranno domani sera. Da domenica 5 maggio scopriremo cosa succederà a Max Goodwin, il protagonista di questa storia. Il riassunto di New Amsterdam si concluderà con il direttore sanitario a terra su un pontile, dopo un malore. Ebbene, già nella puntata di domani scopriremo se il medico si salverà oppure no. Non ci lasceranno con il fiato sospeso a lungo, nelle puntate di New Amsterdam. Anche perché una pausa lunga quattro mesi sono già abbastanza, forse!

New Amsterdam riassunto primi episodi: cosa è successo finora

Nei primi episodi di New Amsterdam abbiamo visto l’arrivo di Max all’ospedale che ha risollevato da un destino già segnato. Abbiamo conosciuto lo staff del New Amsterdam, con la dottoressa Helen Sharpe, dottoressa Lauren Bloom e il dottor Iggy Frome in prima linea. E poi abbiamo conosciuto Georgia, la moglie di Max, incinta della loro prima figlia che hanno deciso di chiamare Luna. I due erano separati perché il medico era troppo preso dal suo lavoro, ma si sono ritrovati quando Georgia stava per lasciare la città e quando poi lui ha rivelato il suo segreto. Max ha un tumore, infatti, ma non è stato semplice convincerlo a curarsi. Tra le sue priorità ci sono i suoi pazienti, il suo motto è “Come posso aiutare?” e si prende cura del suo ospedale come fosse un suo paziente.

New Amsterdam, dove eravamo rimasti: il malore di Max

Nonostante ciò, alla fine Max ha deciso di iniziare le cure e ha raccontato tutto a sua moglie. Verso la fine della prima parte della prima stagione di New Amsterdam, il direttore sanitario ha valutato la possibilità di candidarsi come paziente per una cura sperimentale. Gli episodi hanno avuto un epilogo che ha tenuto tutti con il fiato sospeso: Max ha avuto un malore mentre era con sua moglie Georgia. Nei nuovi episodi scopriremo come andrà a finire: appuntamento a domenica 5 maggio con New Amsterdam.