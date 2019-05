New Amsterdam 2019 anticipazioni puntata 5 maggio: Max Goodwin muore?

New Amsterdam, anticipazioni puntata domenica 5 maggio 2019: cosa succederà nei tre episodi

New Amsterdam 2019 torna con nuovi episodi. Si tratta ancora della prima stagione della serie tv, che Mediaset ha scelto di mandare in onda in due periodi differenti, come è successo anche in America. A dicembre scorso infatti abbiamo visto su Canale 5 i primi otto episodi, dal 5 maggio invece scopriremo cosa succederà a Max Goodwin. Le anticipazioni di New Amsterdam per domenica 5 maggio si concentrano sui tre episodi che vedremo in onda: Sei o sette minuti, Un posto al tavolo, Anime diverse. Sarà una puntata cruciale e da non perdere, perché scopriremo come andranno i soccorsi a Max, che si è sentito male mentre era in gita con sua moglie. Il promo pubblicitario rivela già qualcosina, ma scopriamo le anticipazioni sulla puntata del 5 maggio.

New Amsterdam 2019 anticipazioni, Max Goodwin muore?

Nel primo episodio, Sei o sette minuti, vedremo i medici del New Amsterdam prepararsi ad accogliere Max dopo il suo collasso. Prima del suo arrivo in ospedale, Sharpe penserà bene di mettere al corrente tutti gli altri del quadro clinico di Max. Il direttore sanitario infatti sta lottando contro il cancro, ma ha messo in secondo piano la sua malattia per risollevare le sorti dell’ospedale. Verrà scongiurato il peggio, perché nel secondo episodio Max riprenderà i sensi. Max Goodwin non morirà, quindi, e al suo risveglio gli verrà comunicato che dovrà sottoporsi a dei cicli di chemioterapia per vincere la sua battaglia. Stavolta non si opporrà e porterà a termine il primo ciclo di terapia. Già dopo questi primi momenti, però, Max sentirà il bisogno di tornare a occuparsi dei suoi pazienti. Potrà farlo, ma nei limiti del possibile: sarà questo il consiglio di Sharpe.

New Amsterdam 2019, Max debilitato dalla malattia: le anticipazioni

Le anticipazioni di New Amsterdam di domenica 5 maggio proseguono con Anime diverse. Nel terzo e ultimo episodio di questa puntata, Max si ritroverà ad affrontare le prime difficoltà delle terapie a cui si sottoporrà. Sarà sempre più debilitato e dovrebbe stare a riposo, ma non riuscirà a starsene con le mani in mano. Metterà insieme tutte le sue forze per portare avanti l’ospedale.