Replica L’amore strappato ultima puntata: dove rivedere la fiction

Ultima puntata L’amore strappato, replica del 14 aprile 2019

Vi siete persi proprio il finale? La replica dell’ultima puntata de L’amore strappato vi permetterà di sapere cos’è successo precisamente alla famiglia protagonista della fiction, che ha combattuto strenuamente per essere felice, vincendo una battaglia che sembrava impossibile da vincere. Assurda. Tutto è partito da un errore giudiziario, da una falsa testimonianza: Rocco (Enzo Decaro) e Rosa (Sabrina Ferilli) sono stati risucchiata in un vortice da cui è stato difficile liberarsi. Non solo hanno dovuto dimostrare la loro estraneità ai fatti al tribunale, ma anche alla gente che aveva etichettato Rocco come un mostro. In realtà lui non ha mai torco un capello a nessun minore. Ma la sfida più difficile è stata quella di ricongiungersi alla figlia Arianna.

L’amore strappato ultima puntata: ecco dove rivedere la fiction di Canale 5

Dove rivedere la terza puntata de L’amore strappato? Ci sono due modi tra cui scegliere: o potrete vedere l’ultima puntata sul sito MediasetPlay o scarire l’app, che vi consentirà di scoprire tutto sulla fiction di Canale 5 utilizzando un cellulare o un tablet. Il finale de L’amore strappato ha emozionato tutti, anche Sabrina Ferilli, che ha recentemente ammesso di essere riuscita finalmente a incontrare la vera famiglia della storia raccontata attraverso L’amore strappato.

Curiosità L’amore strappato e confessioni Sabrina Ferilli

La storia vera de L’amore strappato ha appassionato tutti i telespettatori di Canale 5, che sperano di rivedere molto presto una fiction di qualità e così emozionante come quella con Sabrina Ferilli ed Enzo Decaro protagonisti. Purtroppo, oggigiorno, esistono altre famiglie che vivono lo stesso dramma di quella della fiction: Sabrina Ferilli ha fatto delle confessioni importanti a tal proposito. Una fiction che scuote le coscienze e che potrete rivedere o vedere per la prima volta grazie alle repliche: L’amore strappato vi conquisterà sempre!