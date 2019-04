Sabrina Ferilli: “Oggi un’altra famiglia vive il dramma de L’amore strappato”

L’amore strappato, Sabrina Ferilli spiega che un’altra famiglia sta vivendo un altro dramma: la storia si ripete

Sabrina Ferilli ha parlato nuovamente de L’amore strappato. Questa volta l’ha fatto al Maurizio Costanzo Show, dove ha confessato che oggi un’altra famiglia sta combattendo una battaglia molto simile a quella vinta dai protagonisti della fiction di Canale 5: “C’è un ragazzo in Sicilia che sta vivendo il dramma de L’amore strappato. Lui è stato ritenuto innocente e da 13 anni i genitori non possono vedere il figlio”; ha poi continuato, sottolineano i problemi che le famiglie devono risolvere pur avendo la ragione dalla loro parte: “Oltre a questo errore, continuano a essercene degli altri. Il Tribunale dei Minori si muove in maniera svincolata da quello Penale e i genitori che vengono definiti innocenti, poi se la devono vedere con il Tribunale dei Minori, che non restituisce i ragazzini ai genitori”.

Maurizio Costanzo Show, Sabrina Ferilli non ha voluto incontrare la vera famiglia de L’amore strappato

La trama de L’amore strappato è tratta da una storia vera, intensa, crudele. Per questo la Ferilli non se l’è sentita di incontrare la vera famiglia: “Non ho voluto incontrare i genitori di questa storia. Non volevo che ci fossero false aspettative, delle delusioni. Non volevo una responsabilità eccessiva. Ho incontrato la famiglia solo in conferenza stampa: non è ancora uscita fuori da questa cosa. La difficoltà più grande che ho riscontrato è stata quella di interpretare una persona che è ancora viva”. Al settimanale Chi, ha invece spiegato qual è stata la scena più difficile da girare.

Trama L’amore strappato: le parole di Ricky Tognazzi

Presente nella puntata del Maurizio Costanzo Show anche Ricky Tognazzi, che ha raccontato qualcosa di più su questa fitction: “La storia de L’amore strappato parla di una famiglia felice. Una mattina viene strappata a scuola la figlia di 9 anni perché suo padre è stato accusato di molestie nei suoi confronti. Lui verrà arrestato per una falsa accusa e condannato a 13 anni. Passerà 2 anni e 6 mesi in carcere perché la bambina aveva ritrattato tutto. Nel frattempo sua figlia è stata adottata”. Al Costanzo Show si è parlato anche di un’altra famiglia, quella di Fabrizio Bracconeri, che si è lasciato andare a un lungo sfogo.