Fabrizio Bracconeri, figlio autistico: lo sfogo dell’attore e l’attacco a Brosio

Figlio autistico Fabrizio Bracconeri: lo sfogo dell’attore al Maurizio Costanzo Show

Questa notte c’è stato uno sfogo dell’attore Fabrizio Bracconeri al Maurizio Costanzo Show, che ha spiegato quanto sia difficile per le famiglie avere un figlio autistico, soprattutto perché non ricevono i giusti aiuti: “Io vi prego di pensare a una famiglia come la mia. Io però sono fortunato. Posso uscire una sera, posso avere una persona a 35 euro l’ora e posso andare a mangiare una pizza. Purtroppo si pensa poco alle famiglie disastrate per colpa di questa malattia. Le famiglie non hanno una vita. Non posso prendere un aereo, non posso fare un viaggio in macchina e perfino fare la spesa diventa un problema”.

Maurizio Costanzo Show, Fabrizio Bracconeri racconta la storia del figlio

La puntata è iniziata in maniera leggera, parlando del significato di “succhino” della pubblicità Idealista, poi si è passato subito alla storia del figlio autistico di Fabrizio Bracconeri: “Ci siamo accorti che era autistico durante una visita al Bambin Gesù. Non era tonico. C’erano dei problemi. Credevano che fosse sordo o cieco. Mio figlio appartiene a una forma di autismo molto grave. Non parla, ha un pannolone a 18 anni, è idrofobo: questo significa che ha paura dell’acqua. Questo è un problema quando lo laviamo”. Sabrina Ferilli e Ricky Tognazzi hanno invece voluto approfondire la storia di un’altra famiglia che ha sofferto molto (e non è solo quella protagonista de L’amore strappato).

Attriti tra Fabrizio Bracconeri e Paolo Brosio

Al Maurizo Costanzo Show, Fabrizio Bracconeri si è arrabbiato soprattutto dopo l’intervento di Paolo Brosio, che ha detto: “Volevo vincere quel premio importante dell’Isola dei Famosi per il mio progetto in Bosnia Erzegovina: volevo costruire un pronto soccorso per aiutare altre etnie”. Secondo l’attore dovrebbe aiutare prima le famiglie italiane e Brosio gli ha risposto così: “Io aiuto altre famiglie, gli anziani e anche i disabili. Ma ho anche questo progetto in Bosnia”.