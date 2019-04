Brando Brentrad, pubblicità “Succhino” segreto: la vera spiegazione

Brando della pubblicità Idealista al Maurizio Costanzo: nuove curiosità sul modello

Questa sera al Maurizio Costanzo Show è stato invitato Brando Brentrad, il protagonista della pubblicità Idealista, durante la quale dice una parola che ormai è diventata un tormentone: “Succhino?”. Luciana Littizzetto ha fatto tanta ironia su questa espressione a C’è posta per te, divertendo il pubblico e Maria De Filippi in primis! Suo marito ha fatto qualche domanda in più a questo ragazzo (che ha colpito soprattutto per il suo fisico scultoreo) e abbiamo scoperto che è alto quasi due metri, precisamente 1,92 m.

Il significato di “succhino” della pubblicità idealista: Brando racconta qualcosa in più al Maurizio Costanzo Show

Ricky Tognazzi – regista della fiction L’amore strappato – ha chiesto a Brando della pubblicità “succhino” se lo riconoscono anche con i vestiti quando è tra la gente: “Mi riconoscono anche vestito. Sì, capita anche”. Poi Maurizio Costanzo gli ha fatto la domanda che tutti avrebbero voluto fargli: ma cosa intende con “succhino”? Questa è stata la risposta del pianista e modello Brando: “Io nella pubblicità offro un succhino. Sono fatti creativi. Io non c’entro niente. Forse c’è un’allusione… ma non l’avevo colta! A Milano, quando si parla di ‘succhino’, si intende il succo piccolo, quello che va dato ai bambini”.

Ospiti Maurizio Costanzo Show

Tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show della puntata di venerdì 5 aprile, oltre a Brando Brentrad, c’è stato anche Tognazzi, Sabrina Ferilli, Albano, Fabrizio Bracconeri (che ha parlato del suo figlio autistico) e il Trio Medusa.