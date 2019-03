L’amore strappato storia vera: cos’è successo davvero e ultime curiosità

Storia L’amore strappato: i veri protagonisti

La trama de L’amore strappato è tratta da una storia vera, quella di Angela Lucanto, allontanata dalla sua famiglia quando aveva 6 anni a causa di un errore giudiziario. Suo padre Salvatore fu accusato di molestie su minori il 24 novembre 1995 e immediatamente sua figlia fu trasferita in una casa-famiglia, prelevata dalla sua scuola. Un momento difficile per l’intera famiglia: ha dovuto lottare duramente per riuscire a far prevalere la giustizia e a respingere i giudizi malvagi della gente, convinta che Salvatore fosse un carnefice. E invece non era così: l’uomo fu assolto nel 2001 in Cassazione, dopo aver passato ingiustamente due anni in carcere.

Da dove è tratta la trama de L’amore strappato? Un libro dalla storia difficile

Angela poté riabbracciare i suoi genitori solo nel 2006: aveva passato tutti quegli anni lontana da loro nella casa di un’altra famiglia che si prese cura di lei. Diventata adulta, Angela Lucanto decise di scrivere il libro sulla sua vita (collaborando con i giornalisti Maurizio Tortorella e Caterina Guarnieri) intitolato Rapita dalla giustizia. Al settimanale Chi, la ragazza ha spiegato che non ha mai smesso di sperare che, un giorno, sarebbe potuto ritornare dai suoi veri genitori: “Nessuno mi ridà mai indietro il tempo trascorso lontana dalla mia famiglia. Ma credo di aver superato tutto sia mentre lo vivevo sia dopo grazie al mio carattere forte e ribelle. Se mi fossi permessa anche una sola fragilità, mi avrebbero schiacciata”. Su questa storia Sabrina Ferilli ha fatto un’importante confessione.

Storia vera L’amore strappato, Angela è una mamma felice

Angela Lucanto è diventata madre e ha parlato della sua grande gioia in questi termini: “Cerco di non associare le cose ma oggi, da mamma, capisco ancora di più che cosa ha vissuto la mia. Riesco a vedere quello che ci è successo attraverso i suoi occhi e da persona adulta e consapevole, ho capito ancora di più l’incredibile tragedia che ha vissuto”.

L’amore strappato storia vera, le parole di Ricky Tognazzi

Ricky Tognazzi (regista de L’amore strappato assieme a sua moglie Sabrina Izzo) ha detto qualcosa di più sulla trama della ficition di Canale 5 alla rivista Gente: “Abbiamo voluto ispirarci ma anche allontanarci un po’ dalla storia letta, renderla così più universale e proteggere in qualche modo i personaggi”. Vi abbiamo dato numerose anticipazioni su L’amore strappato, che vi permetteranno di entrare subito nel vivo di questa storia.