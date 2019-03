L’amore strappato, Sabrina Ferilli confessione: “Un errore mostruoso”

L’amore strappato, attori della fiction: Rosa e Rocco

Sabrina Ferilli ha parlato della nuova fiction L’amore strappato alle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. Ha studiato a fondo la storia di una famiglia vittima di un errore giudiziaro, che ha rischiato di spaccarsi per sempre. Ma Rocco (Enzo Decaro) e Rosa (Sabrina Ferilli) lotteranno per anni e anni affinché giustizia venga fatta: riusciranno alla fine ad abbracciare Arianna (Elena Minichiello), la figlia che è stata allontana a seguito delle accuse di molestie nei confronti del padre.

Storia L’amore strappato: parla Sabrina Ferilli

La Ferilli ha spiegato che ha lavorato attentamente per dare una precisa immagine di Rosa: “Ho fatto attenzione a non dare l’immagine di una donna che fosse contro la giustizia o che avesse da rivendicare un torto verso un giudice o un magistrato. Perché mi piace pensare che anche un errore mostruoso come questo possa essere fatto in buona fede per la tutela di un minore”. Una fiction tratta da una storia vera, che ha colpito molto l’attrice: “Conoscevo la storia e avevo letto ‘Rapita dalla giustizia’, il libro che la racconta. Quando c’è stata l’occasione di farne una fiction, ho accettato”.

Anticipazioni L’amore strappato

Vi abbiamo già parlato degli attori della fiction e del numero di puntate, e ora la Ferilli ci dà delle anticipazioni e una sua riflessione: “Questa è una storia che è partita dalle dichiarazioni di una bimba di 6 anni: quanto possono essere attendibili i piccoli? E quanto possono essere condizionati? D’altronde i bambini sono i più indifesi ed è giusto che vadano ascoltati con le ‘antenne'”.

La famiglia de L’amore strappato

Ha infine parlato della famiglia e di quello che ingiustamente ha dovuto passare: “Una cosa molto pesante che hanno subìto, oltre a tutto il resto, è stata la gogna della collettività degli amici e dei colleghi. Per anni si è pensato che fossero dei mostri, ma mostri non erano”.