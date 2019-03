L’amore strappato cast, numero puntate e anticipazioni

L’amore strappato: quante puntate sono, quando inizia e quali sono le ultime anticipazioni?

Ora conosciamo nuove anticipazioni su L’amore strappato, la fiction di Canale 5 con Sabrina Ferilli protagonista. Comincerà il 31 marzo 2019 e si concluderà con la terza puntata. Una fiction molto breve, ma che racconta una storia durata più di dieci anni, un calvario vissuto da due genitori costretti a non vedere più la figlia a causa di un errore giudiziario. Sabrina Ferilli – che interpreterà la mamma della bambina strappata dalle sue braccia – dovrà lottare duramente per far emergere la verità, ma nel frattempo passeranno gli anni… tanti anni. Tutto comincia dalle accuse di una nipote quindicenne dei due genitori-protagonisti: suo zio ha abusato di lei e della figlia di dieci anni. Una confessione che cambierà per sempre la vita di tutti.

La storia de L’amore strappato: anticipazioni sulla trama

Enzo Decaro interpreterà invece il padre accusato di molestie. Sconterà una pena di due anni ma, quando verrà liberato, sarà troppo tardi: non riuscirà a rintracciare sua figlia che, dopo un periodo passato in orfanotrofio, è stata adottata da una famiglia. Una storia vera, dal grande impatto: una famiglia distrutta da un errore giudiziario e la difficoltà di incontrare quella bambina diventata ormai una ragazza, che si chiederà continuamente se i suoi veri genitori si sono dimenticati per sempre di lei.

Cast L’amore strappato: nomi attori della fiction di Canale 5

L’amore strappato è stato diretto da Ricky Tognazzi e Sabrina Izzo e, qui di seguito, troverete gli attori del cast:

Sabrina Ferilli;

Enzo Decaro;

Isabella Aldovini;

Gennaro Cannavacciuolo;

Ottavia Fusco Squitieri.

Con la trama completa de L’amore strappato, scoprirete ancora altro su questa nuova fiction. Non perdetevi nemmeno le nostre anticipazioni su tutte le puntate che andranno in onda. Primo appuntamento: domenica 31 marzo!