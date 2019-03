L’amore strappato, nuova fiction con Sabrina Ferilli: la trama

By

Di cosa parla L’amore strappato, la nuova fiction Mediaset con Sabrina Ferilli

L’amore strappato è la nuova fiction Mediaset con protagonista Sabrina Ferilli. Prossimamente in onda su Canale 5 la serie è tratta da una storia vera. È prodotta da Jeky Productions e diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Racconta di un incredibile errore giudiziario in cui una bambina di appena sette anni, viene strappata alla sua famiglia. La mamma, interpretata appunto dall’attrice romana, lotta con tenacia, coraggio e determinazione per dimostrare l’innocenza del marito, che ha il volto di Enzo Decaro. Quest’ultimo viene ingiustamente accusato di molestie e perde così la sua famiglia.

L’amore strappato: la fiction è tratto da una storia vera

L’amore strappato è liberamente ispirata al libro Rapita dalla Giustizia, scritto dalla protagonista ormai più che ventenne Angela Lucanto, insieme a Maurizio Tortorella e Caterina Guarneri. La nuova fiction dovrebbe andare in onda su Canale 5 tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, salvo cambiamenti dell’ultima ora in palinsesto.

L’amore strappato fiction: il numero delle puntate

L’amore strappato verrà trasmessa su Canale 5 per tre settimane consecutive: è infatti composta da tre puntate.