Finale L’amore strappato, Sabrina Ferilli: “Ho incontrato la vera famiglia”

Anticipazioni finale L’amore strappato: ecco cos’ha fatto Sabrina Ferilli dopo l’ultima puntata

Sabrina Ferilli è riuscita finalmente a farlo: ha incontrato la vera famiglia protagonista de L’amore strappato! L’attrice ha più volte affermato che non era mai riuscita ad avere un incontro con loro. Le sarebbe risultato troppo difficile parlare con quella mamma che ha interpretato nella fiction, che ha sofferto molto, che ha lottato duramente, che ha vissuto un inferno che non si augura a nessuno. Un inferno ingiusto, visto che tutta la storia ha come fulcro un errore giudiziario che ha distrutto una famiglia normale. Felice. Adesso la Ferilli ha ammesso che, dopo aver girato il finale de L’amore strappato e dopo aver metabolizzato completamente tutta la storia (non è stato facile immergersi nella vita di un’altra persona), ha deciso di incontrare la famiglia.

Incontro tra Sabrina Ferilli e la famiglia de L’amore strappato

A Tv Talk, Sabrina Ferilli ha confessato che l’incontro c’è stato davvero e che avrebbe dovuto aspettare il momento giusto per fare quel passo così importante. Ecco cosa ha rivelato: “Cerco di stare dieci passi indietro ai personaggi che interpreto. Non ho voluto incontrare i genitori. Io faccio l’attrice, loro hanno vissuto davvero questa situazione. Ero in imbarazzo. Li ho incontrati solo a fiction fatta, con grande imbarazzo e affetto”. La Ferilli ha spiegato qual è stata la scena più difficile da girare e potrete scoprire il finale della fiction di Canale 5 leggendo le nostre anticipazioni sull’ultima puntata de L’amore strappato.

Storia L’amore strappato: il racconto dell’attrice-protagonista

Sabrina Ferilli ha poi parlato nuovamente della trama de L’amore strappato a chi ancora fosse indeciso se vederlo o no (per tutti loro sono disponibili le repliche di tutte le puntate): “Questo è un film che parla dell’ingiustizia di un sistema giuridico. Purtroppo da questa storia non è cambiato ancora niente. Questo tipo di problema continua a esserci, ci sono decine di genitori che si trovano in questo buco nero”. L’attrice ha spiegato chiaramente perché succede tutto questo in Italia: Il tribunale dei minori non si adegua al tribunale penale. Quando i genitori vengono dichiarati innocenti, il tribunale dei minori, per molti e misteriosi motivi, non restituisce i figli. Una situazione devastante”.