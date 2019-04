Replica L’amore strappato seconda puntata: dove rivedere la fiction

L’amore strappato, replica della seconda puntata del 7 aprile 2019: il dramma di Rosa e Rocco continua

Volete scoprire cos’è successo durante la seconda puntata de L’amore strappato? La replica vi permetterà di conoscere a fondo quali sono state le nuove difficoltà che non hanno permesso a Rocco (Enzo Decaro) e Rosa (Sabrina Ferilli) di poter riabbracciare Arianna. La bambina è stata allontanata dalla famiglia dopo le accuse per molestie nei confronti del padre; delle accuse infondate, ma che hanno rovinato la vita di tutti, Arianna compresa, che si troverà a vivere in una casa non sua. Verrà adottata da una famiglia che farà il possibile per prendersi cura di lei, ma questo non renderà serena la bambina, che sa perfettamente che suo padre è innocente.

Nuova replica L’amore strappato: ecco il sito e l’app per recuperare la seconda puntata

Dove rivedere la replica della seconda puntata de L’amore strappato? Potrete o andare direttamente sul sito MediasetPlay oppure scaricare l’app, che vi permetterà di scoprire tutto quello che c’è da sapere su questa fiction tratta da una storia vera. Recentemente Sabrina Ferilli ha raccontato tanti aneddoti su L’amore strappato e ha anche spiegato qual è stata la scena più difficile da girare. L’attrice è riuscita a interpretare magnificamente la vera mamma che ha vissuto il dramma della separazione ingiusta dalla figlia: il suo personaggio Rosa è entrato nel cuore di tanti telespettatori.

L’amore strappato finale: anticipazioni e repliche per conoscere tutta la storia

Con le repliche de L’amore strappato, potrete così sapere tutto quello che è successo fino a questo momento. Le anticipazioni dell’ultima puntata, invece, vi permetteranno di scoprire qual è il finale di questa seguitissima fiction di Canale 5. Mediaset ci proporrà presto un’altra storia di questo tipo?