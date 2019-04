Anticipazioni L’amore strappato terza e ultima puntata: finale commovente

L’amore strappato, anticipazioni ultima puntata di domenica 14 aprile 2019

Cosa succederà nell’ultima puntata de L’amore strappato? Rosa (Sabrina Ferilli) non si arrenderà mai: passeranno gli anni, sua figlia Arianna crescerà, ma il suo obiettivo è quello di riporla a casa. Avrà dei momenti difficili, gli insulti della gente cercheranno di abbatterla… il desiderio di riabbracciare la figlia e la sete di giustizia saranno però troppo grandi. Scoprirà che Arianna è stata adottata da dei genitori molto giovani e, tramite il suo avvocato, sarà in grado di capire grossomodo dove si trova. Le anticipazioni della terza puntata de L’amore strappato ci rivelano che l’identità della famiglia adottiva, però, rimarrà nascosta e Rosa capirà che potrà affidarsi solo alla giustizia per poter rivedere sua figlia.

Finale L’amore strappato: l’incontro di Rosa e Rocco con la figlia Arianna

Mentre Rosa tenterà di mettersi in contatto con la famiglia che si è presa cura di Arianna, suo marito Rocco (Enzo Decaro) farà di tutto per attirare l’attenzione dei media: non solo vuole che, in questo modo, risulti più semplice rivedere sua figlia (il passaparola non è da sottovalutare), ma spera anche che, col racconto della sua storia, non si ripetano più errori giudiziari di questo tipo. In realtà Sabrina Ferilli, al Maurizio Costanzo Show, ha confessato che c’è un’altra famiglia a vivere lo stesso dramma. Quale sarà il finale de L’amore strappato? Le anticipazioni della terza puntata ci confermano che Arianna potrà ritornare dalla sua famiglia.

Storia vera L’amore strappato: le nuove dichiarazioni di Sabrina Ferilli

Sempre al Maurizio Costanzo Show, Sabrina Ferilli ha fatto cenno alla storia vera de L’amore strappato e ha spiegato perché non ha voluto incontrare la famiglia protagonista della fiction di Canale 5: “Non ho voluto incontrare i genitori di questa storia. Non volevo che ci fossero false aspettative, delle delusioni. Non volevo una responsabilità eccessiva. Ho incontrato la famiglia solo in conferenza stampa: non è ancora uscita fuori da questa cosa. La difficoltà più grande che ho riscontrato è stata quella di interpretare una persona che è ancora viva”. Potrete recuperare la seconda puntata de L’amore strappato con l’ultima replica.