Replica La vita promessa: dove rivedere la seconda puntata

Replica La vita promessa, ecco dove rivedere la seconda puntata del 17 settembre

La seconda puntata de La vita promessa ha riscosso un grande successo. I dati sugli ascolti tv della serata di ieri, 17 settembre, parlano chiaro: la fiction Rai ha stravinto su tutti gli altri programmi che andavano in onda in prima serata. In particolare, la puntata ha trionfato sulla finale di Miss Italia, con più di 5milioni di telespettatori. La fiction sta riscuotendo molto successo e il pubblico Rai non vede l’ora di sapere cosa accadrà ai suoi protagonisti. Nel frattempo, però, c’è anche chi non ha avuto la possibilità di seguire la seconda puntata nella serata di ieri. Non bisogna temere, poiché verrà come sempre mandata in onda la replica. Questa sera su Rai Premium sarà possibile rivedere cos’è accaduto nella fiction. Inoltre, anche Rai Replay offre questa possibilità. Dunque, coloro che non hanno potuto seguire la seconda puntata, in seconda serata potranno rifarsi.

La vita promessa secondo puntata: ecco cos’è accaduto a Carmela

La seconda puntata della nuova fiction con Francesco Arca ha davvero conquistato tutti. Tanti sono i colpi di scena a cui ha assistito il pubblico Rai e che hanno visto protagonista Carmela. Suo marito Schiavon è morto e non sa pagare come i funerali. Per trovare i soldi decide di accettare il consiglio del figlio e di andare a vendere i suoi averi nel quartiere ebreo. Proprio qui incontra sua figlia, Maria, la quale intanto è diventata madre del piccolo Salvatore. Tutta la famiglia trascorre insieme la sera di Natale e a loro si unisce anche Mr. Ferri. Nel frattempo, in Sicilia Spanò vuole prendere il posto del barone.

La vita promessa, anticipazioni terza puntata 24 settembre

Lunedì 24 settembre andrà in onda la terza puntata della fiction. Stando alle ultime anticipazioni, inalmente in casa di Carmela arriva un po’ di serenità. Ad aiutarla ci pensa il figlio Carmelo, diventato ormai il punto fermo della famiglia. Michele continuerà a farsi portavoce dei diritti dei lavoratori in fabbrica, mentre Carmela frequenterà ancora Amedeo Ferri. Sembra proprio che tra i due nascerà un amore! Intanto, Maria si ritroverà finalmente con la sua famiglia, ritrovata proprio a New York.