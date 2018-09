Anticipazioni La vita promessa: Ferri si innamora di Carmela

La vita promessa: anticipazioni terza puntata

Una fiction che sembra essere entrata nel cuore dei telespettatori dal primo momento. In tantissimi sono rimasti incollati al piccolo schermo durante la messa in onda della prima puntata de La vita promessa. La serie televisiva con Luisa Ranieri e Francesco Arca è piaciuta. Cosa succederà nella terza puntata? Cosa succederà nella vita dei protagonisti? Le anticipazioni ci rivelano che finalmente arriverà un po’ di serenità a casa di Carmela. Ad aiutare la protagonista è il primogenito, Michele, interpretato da Cristiano Caccamo, che ormai è l’uomo di casa, è diventato un punto fermo per tutta la famiglia.

La vita promessa: le scelte dei fratelli “Rizzo”

A Michele non manca certo la voglia di lavorare e a New York ha trovato un buon impiego in una fabbrica, riuscendo a dare un aiuto economico alla famiglia. Come si è potuto intuire fin dalla prima puntata, il figlio più grande di Carmela ha anche il desiderio di giustizia e nella terza puntata si farà portavoce dei diritti dei lavoratori della fabbrica. Carmela lo vorrebbe fidanzato, ma il ragazzo sembra interessarsi solo al sindacato. Nel frattempo Carmela e Amedeo Ferri continueranno a frequentarsi e l’uomo è ormai diventato il punto di riferimento per tutti, soprattutto per Alfredo che vede in lui un mentore. La giovane Maria è riuscita a ritrovare la sua famiglia a New York e adesso Carmela potrà stare anche con il nipote.

La vita promessa: Carmela si innamora di Mr Ferri?

Tra Carmela e Amedeo nascerà un amore? Lei ricambierà i sentimenti di lui? Per saperlo non ci resta che aspettare una settimana. La terza puntata de La vita promessa andrà in onda lunedì 24 settembre. I protagonisti della serie televisiva vi aspettano la prossima settimana sempre in prima serata, sempre su Rai Uno, subito dopo I soliti ignoti, programma condotto da Amadeus.