Serena Bortone e le tensioni con la Rai: contrattacco di Mediaset

Notizia bomba per la Mediaset: la prossima domenica, 5 maggio, Serena Bortone sarà ospite a Verissimo. La notizia è stata annunciata poco fa dal profilo ufficiale di Verissimo, lasciando in tanti di stucco. Si tratta infatti della prima volta che la giornalista partecipa al talk show di Silvia Toffanin su Canale 5. Un debutta che arriva con un tempismo sospetto. Proprio recentemente, la Bortone è stata coinvolta in una grande polemica con l’azienda per cui lavora, ovvero la Rai.

Serena Bortone ospite a Verissimo: i dettagli

Circa due settimane fa, Serena Bortone ha denunciato apertamente sui suoi profili social la censura avvenuta da parte della Rai nei confronti di Antonio Scurati. Quest’ultimo avrebbe dovuto recitare un suo monologo antifascista in occasione della Festa della Liberazione in diretta a ‘Che Sarà’, la trasmissione condotta, per l’appunto, dalla Bortone. Tuttavia, senza nessun avviso, la giornalista ha scoperto casualmente che la presenza dello scrittore era stata improvvisamente cancellata. Serena ha deciso di far sentire la sua voce, lamentandosi pubblicamente e sottolineando di non aver ricevuto alcuna spiegazione dai dirigenti Rai sui motivi di questa decisione.

Non solo, la Bortone ha scelto di leggere personalmente il monologo di Scurati durante la puntata di ‘Che Sarà‘, dove lo scrittore avrebbe dovuto essere presente. Da lì, la giornalista ha ricevuto il supporto della maggior parte del pubblico che ha apprezzato particolarmente il suo coraggio, ma anche di diverse colleghe, come Francesca Fagnani e Francesca Fialdini. Tuttavia, pare che la Rai stessa non abbia apprezzato il suo atteggiamento. Secondo alcune indiscrezioni, i dirigenti starebbero pensando ad un provvedimento nei suoi confronti, valutando anche l’idea di non rinnovare la sua trasmissione di Rai 3.

In tutto ciò, ha iniziato a diffondersi la voce che anche lei potrebbe passare al Canale Nove, la rete che sta ormai accogliendo tutti gli ex volti Rai, da Fabio Fazio ad Amadeus. Nel frattempo, però, c’è un’altra azienda che pare stia approfittando di questa tensione: la Mediaset. Pur essendo probabile che la Bortone a ‘Verissimo‘ promuoverà solamente il suo nuovo libro senza menzionare la polemica, la sua apparizione su Canale 5 rimane una novità di rilievo. Alcuni la considerano addirittura una candidata ideale per guidare ‘Pomeriggio Cinque’, soprattutto ora che Myrta Merlino appare fuori dai giochi.