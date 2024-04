Serena Bortone a rischio per caso Scurati: il supporto della Fagnani

Il caso Rai – Scurati potrebbe avere conseguenze importanti per Serena Bortone. Ma, si proceda con ordine. Ieri mattina, 20 aprile, la conduttrice ha denunciato pubblicamente l’annullamento improvviso del contratto dello scrittore Antonio Scurati da parte della Rai. Il rinomato autore avrebbe dovuto partecipare in qualità di ospite alla puntata di Che Sarà di sabato 20 aprile per leggere un monologo sull’importanza della festa della Liberazione. Ma, l’ospitata di Scurati è stata improvvisamente cancellata, lasciando la Bortone e l’autore senza spiegazioni.

Alla luce di tutto ciò, la conduttrice ha deciso di rendere la questione pubblica, finendo su tutti i principati siti d’informazione. Al che, è intervenuto Paolo Corsini, direttore dell’approfondimento Rai, che ha negato qualsiasi accusa di censura, insinuando che si fosse trattato di questioni puramente economiche. Questa narrazione è stata portata avanti anche dalla premier Giorgia Meloni, che ha deciso di condividere l’intero monologo di Scurati sui suoi profili social.

Si arriva quindi alla diretta di Che Sarà di ieri, 20 aprile. Serena Bortone ha iniziato la puntata affrontando immediatamente la questione Scurati, smentendo ogni coinvolgimento economico e sottolineando di non aver ricevuto alcuna spiegazione dalla Rai riguardo la decisione presa. Successivamente, Serena Bortone ha proseguito leggendo il monologo censurato di Scurati, dopo aver ottenuto l’approvazione dello scrittore.

Non solo, nel corso della puntata, la Bortone ha letto la replica di Scurati alle dichiarazioni di Giorgia Meloni: “Presidente, quanto afferma è falso […] Pur di confondere le acque, un capo di governo, non esista ad attaccare un cittadino e scrittore. È questo il prezzo da pagare oggi nella sua Italia?”.

Scurati risponde al post di Meloni e Bortone lo legge in diretta: "Presidente, quanto afferma è falso […] Pur di confondere le acque, un capo di governo, non esista ad attaccare un cittadino e scrittore. È questo il prezzo da pagare oggi nella sua Italia? #chesara pic.twitter.com/lOl2ObEOYk — Il Grande Flagello (@grande_flagello) April 20, 2024

Serena Bortone e Antonio Scurati hanno ricevuto un forte sostegno da parte del pubblico, che ha elogiato il loro coraggio nel fronteggiare il controllo dell’informazione da parte di “Tele Meloni“. L’appoggio non è arrivato solo dai telespettatori, ma anche da colleghi della Rai, come Francesca Fagnani, che ha manifestato la sua solidarietà attraverso un tweet. “Tutta ma proprio tutta la mia solidarietà a Serena Bortone e Antonio Scurati”, ha scritto.

Tutta ma proprio tutta la mia solidarietà a Serena Bortone e Antonio Scurati. — francesca fagnani (@francescafagnan) April 21, 2024

Ma, quali sono i rischi che corre ora Serena Bortone? Stando a quanto riportato da Repubblica, la Rai non approva il comportamento della conduttrice e non prevede scuse per il caso Scurati. Anzi, sono in vista provvedimenti disciplinari contro di lei. Si rumoreggia anche che il suo programma Che Sarà potrebbe terminare a giugno, senza rinnovo. Dopo queste vicende, c’è chi spera che Serena Bortone possa trasferirsi sul Nove, seguendo le orme di Fabio Fazio e Amadeus. Resta solo da attendere per vedere come si concluderà questa situazione.