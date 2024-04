Bortone legge monologo Scurati: “Altro che soldi, provo dissenso”

Serena Bortone ha deciso di aprire la puntata di Che Sarà di questa sera, sabato 20 aprile, parlando della polemica del giorno, ovvero il caso Rai-Scurati. Proprio questa mattina, la Bortone ha denunciato sui suoi social l’annullamento da parte della Rai del contratto di Antonio Scurati. Lo scrittore sarebbe dovuto essere ospite nella trasmissione di Rai 3 per leggere un monologo sul 25 aprile, nota anche come festa della Liberazione. Tuttavia, la sua partecipazione è stata improvvisamente cancellata, senza dare spiegazioni al noto autore e alla conduttrice.

Paolo Corsini, direttore dell’approfondimento Rai, è intervenuto per chiarire che le questioni sarebbero state puramente economiche. Tale insinuazione è stata fatta anche dalla premier Giorgia Meloni, che ha poi pubblicato deciso di condividere direttamente il testo del monologo per mettere fine alla polemica. Ma, Serena Bortone non solo ha aperto la puntata di Che Sarà ribadendo la sua versione dei fatti, ma ha anche letto in diretta il testo di Scurati.

Serena Bortone sfida la Rai: le sue parole sul caso Scurati

La conduttrice ha quindi spiegato di non aver ricevuto nessuna spiegazione riguardo questa censura, negando categoricamente qualsiasi coinvolgimento economico. Successivamente, ha rivelato di aver avuto l’autorizzazione da parte dello scrittore di leggere il monologo in questione. Ecco le sue parole:

Nella puntata di oggi, come molti di voi sapranno, perché è notizia su tutti i giornali da stamane, era previsto un monologo sul 25 aprile di Antonio Scurati. Monologo che, invece, non ci sarà. Ieri sera ho scoperto del tutto casualmente che il contratto di Scurati era stato annullato e pur avendo passato tutta la sera a telefonare, mandare messaggi ed email, non sono riuscita ad ottenere alcuna spiegazione.

E ancora:

Di conseguenza stamattina ho dovuto chiamare Scurati per dirgli cosa era accaduto, siccome ho letto ricostruzioni fantasiose e offensive, qualche giornale ha detto che ci sarebbe addirittura una questione di soldi, preciso che la reazione di Scurati, è stata di regalarmi il testo che aveva scritto per noi, e mi ha dato il permesso di leggerlo, cosa che adesso farò.

La Bortone ha quindi poi letto il monologo di Antonio Scurati, nel quale non solo ripercorre le atrocità avvenute durante la dittatura fascista, tra cui l’omicidio Matteotti, ma fa anche una forte denuncia sul governo attuale. Una volta dato spazio alle importanti parole di Scurati, la Bortone ha concluso dicendo: “Il sentimento di questa settimana, di questa sera, è dissenso”.

Bortone: "Ricostruzioni fantasiose su questioni di soldi. Scurati mi ha regalato il suo testo autorizzandomi a leggerlo" #chesara pic.twitter.com/JL1C6fy9SU — Il Grande Flagello (@grande_flagello) April 20, 2024

Successivamente, la conduttrice ha approfondito la discussione del caso con i suoi ospiti. Nel corso della conversazione, la Bortone non ha esitato a esprimere apertamente le sue opinioni sui dirigenti Rai, utilizzando queste precise parole: “Io le spiegazioni sull’annullamento del contratto le ho chieste, non mi sono state date”.