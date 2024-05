Barbara d’Urso sbarca sul Nove? La replica dei vertici Discovery

Cattive notizie per Barbara d’Urso. È passato ormai un anno da quando abbiamo visto per l’ultima volta la conduttrice al timone di un suo programma. Dalla fine delle del suo contratto con la Mediaset, Barbara si è dedicata al teatro e alla sua vita personale, concedendo solamente un’intervista a Domenica In su Rai 1. Nel frattempo, molti fan richiedono da tempo a gran voce un suo ritorno sul piccolo schermo. Inizialmente, si era parlato di uno sbarco su Netflix, al timone di un nuovo reality. Nelle scorse ore, invece, Dagospia ha dato un’altra inaspettata notizia: Discovery starebbe lavorando per portare la d’Urso sul canale Nove.

Dopo il mega contratto con Amadeus, il portale ha rivelato che Discovery starebbe provando ad arruolare anche la conduttrice, dandole la fascia oraria che ha occupata per tanti anni sulla Mediaset, ovvero quella pomeridiana. Tra l’altro, stando a quanto riportato da Dagospia, pare che Pier Silvio Berlusconi non solo l’abbia cacciata dalla sua azienda, ma le avrebbe sbarrato anche le porte della Rai. Questo andrebbe a smentire anche una sua possibile versione di “Carramba che sopresa” su Rai 1, come si era vociferato mesi fa.

Barbara d’Urso a Discovery? La replica dell’editore del Nove

Per questo, un passaggio al Canale Nove sarebbe per lei ideale, prendendosi anche una sorta di rivincita andando a competere con lo show che le è stato tolto, Pomeriggio Cinque. Tuttavia, pare che tutto ciò rimarrà solo un “sogno”. A seguito degli ultimi gossip, Davide Maggio ha deciso di contattare direttamente l’editore del Canale Nove. Ebbene, quest’ultimo ha smentito qualsiasi tipo di contatto con il manager Lucio Presta, negando, di conseguenza, un imminente passaggio della d’Urso a Discovery. Ecco la dichiarazione ufficiale dell’editore del Nove:

Warner Bros. Discovery smentisce l’esistenza di contatti con Lucio Presta per progetti relativi a Barbara d’Urso sui propri canali.

Dunque, nessun programma in vista al Nove per Barbara d’Urso, almeno per ora. Tuttavia, qualche giorno fa, la conduttrice ha rivelato sui suoi profili social l’arrivo di importanti novità, tanto da far pensare immediatamente ad un progetto televisivo. A questo punto, non resta che attendere ulteriori dettagli sul suo atteso ritorno in televisione.