Myrta Merlino fa infuriare il pubblico: “È sempre in ferie? Surreale”

Myrta Merlino continua a firmare il registro delle assenze e batte ogni record!

Anche oggi e domani, la conduttrice di Pomeriggio Cinque si defila e lascia lo scettro di conduzione a Giuseppe Brindisi.

Non è mai successo che una conduttrice si assentasse così tante volte durante una stagione televisiva, tanto che il pubblico ha notato un dettaglio non da poco.

Un vero e proprio schema in queste assenze.

Ormai Giuseppe Brindisi ha imparato la strada per lo studio di Pomeriggio Cinque, almeno una volta al mese deve sostituire la Merlino per uno o due giorni, con il benestare del pubblico che non tollera più questa mancanza di professionalità di Myrta.

Ufficialmente tacciata come irrispettosa verso il pubblico, Myrta Merlino deve prepararsi a fare le valigie una volta per tutte e lasciare il posto a qualcuno davvero degno di stare alla conduzione del talk.

“Barbara D’Urso non si sarebbe mai permessa” Si avvicina la fine dell’era della Merlino

Nei suoi quindici anni di conduzione, Barbara D’Urso non ha preso un giorno libero neanche quando aveva la febbre.

Barbarella era sempre fedele al suo pubblico, presentandosi anche quando non era nelle sue migliori condizioni e prendendo treni e aerei di corsa quando era in tour teatrale, saltando dal Nord al Sud Italia ogni giorno. Non ha mai saltato un giorno, non una festività che fosse una.

A Myrta Merlino invece evidentemente Piersilvio aveva promesso tutti i giorni liberi che vuole: il pubblico, molto sveglio, ha notato che a ogni singolo ponte Myrta Merlino sparisce. Primo Maggio, 2 Novembre, tutti i ponti del calendario lei se li prende!

Questo lusso a Barbara non era mai stato garantito, anni di fatiche e zero giorni liberi anche durante il covid per venir sostituita da Myrta che ogni due per tre si deve fare i suoi giorni liberi.

Restasse a casa! Lasciateci Brindisi o dateci la Branchetti!

Tuonano da casa ogni volta che la padrona di casa si da alla macchia.

Il flop del suo Pomeriggio Cinque è consacrato, i telespettatori sembrano aspettare che sia assente la Merlino per collegarsi, preferendo di gran lunga la presenza professionale di Giuseppe Brindisi o Simona Branchetti. Basta leggere i commenti sotto i post sui social del programma, è pieno di italiani stufi del comportamento di Myrta, considerato irrispettoso.

Dai vertici sembra che comunque qualcosa stia cambiando: noi già vi avevamo annunciato che quasi al 100% sarà Simona Branchetti a sostituire definitivamente Myrta Merlino e a prendere le redini del pomeridiano di Canale 5, già molto amata per le sue edizioni estive del talk show.