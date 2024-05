Tersigni lascia Il Paradiso delle Signore: l’annuncio in diretta

Alessandro Tersigni lascia ufficialmente Il Paradiso delle Signore. Ma, si proceda con ordine. Oggi, venerdì 3 maggio, su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata dell’ottava stagione della fortunata serie. Un finale che ha lasciato in molti con l’amaro in bocca, a causa dell’addio di uno dei protagonisti della fiction. Difatti, nel finale di stagione, Vittorio Conti ha deciso di lasciare le redini del suo amato negozio, per dare priorità alla sua storia d’amore con Matilde.

Matilde rischiava di finire in carcere a causa della denuncia di Tancredi per adulterio, ma lui ha deciso di non lasciarla sola e di difendere il loro amore. Così, ha scelto di lasciare la gestione del Paradiso ai suoi soci, Roberto Landi e Marcello Barbieri. Con l’aiuto di Marta Guarnieri, è riuscito a eludere la polizia e a raggiungere l’aeroporto al più presto, pronto a iniziare una nuova vita all’estero insieme a Matilde. Un’uscita di scena che ha lasciato gli spettatori spaesati.

Ricordiamo che Alessandro Tersigni fa parte del cast della fiction di Rai 1 fin dall’inizio ed è uno dei protagonisti indiscussi della serie. Per questo, i fan si aspettavano un finale più significativo per il suo personaggio. Inoltre, molti si sono chiesti se l’addio di Vittorio Conti fosse definitivo oppure se ci potesse essere un suo ritorno nella nona stagione. Ebbene, ci ha pensato lo stesso Tersigni a togliere ogni dubbio. Oggi, venerdì 3 maggio, l’attore è stato ospite a La Vita in Diretta, dove ha parlato con Alberto Matano del finale di stagione de Il Paradiso delle Signore.

Tersigni si è prima emozionato rivedendo un video riassuntivo dei momenti più significativi del suo personaggio, per poi fare l’annuncio che i suoi fan non avrebbero voluto mai sentire:

Abbiamo fatto tante cose insieme con Vittorio. Abbiamo raccontato tanto e credo sia arrivato il momento per Vittorio di prendersi una pausa. Una pausa per dare anche la possibilità agli altri attori di continuare il Paradiso delle Signore, che è una fiction bellissima. Ma, anche per non eccedere troppo, non raccontare poi niente. E quindi ho preso questa decisione di allontanarci almeno per una stagione, che è quella prossima.

Dunque, la notizia è ormai ufficiale: Alessandro Tersigni, e di conseguenza il suo personaggio Vittorio Conti, non farà parte della nona stagione de Il Paradiso delle Signore. L’attore ha voluto ringraziare tutti i fedeli spettatori della fiction, mostrando una visibile commozione. Tuttavia, non è ancora chiaro se ci sarà un suo ritorno dopo questa pausa, che si prevede duri almeno un anno.