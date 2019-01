Replica La compagnia del cigno: dove rivedere la quinta puntata del 28 gennaio

La compagnia del cigno, la replica della quinta puntata di lunedì 28 gennaio

La replica della quinta puntata de La compagnia del cigno vi aspetta nei prossimi giorni sulle reti Rai. Se avete saltato l’ultimo appuntamento del lunedì con la serie TV di Alessio Boni, avrete modo di recuperare la puntata. E vi invitiamo a farlo, perché la prossima sarà l’ultima puntata de La compagnia del cigno. Lunedì prossimo quindi scopriremo come andrà a finire per i sette ragazzi protagonisti della trama e anche per gli adulti che ruotano intorno a loro. Il fiato rimane sospeso per il triangolo amoroso adolescenziale tra Barbara, Matteo e Domenico. Ma i riflettori sono puntati anche su Luca e Irene: riusciranno a superare il trauma della perdita della figlioletta e a tornare a vivere serenamente come una famiglia? È ciò che il pubblico spera.

Replica quinta puntata La compagnia del cigno: dove e quando rivederla

Esattamente come la settimana scorsa, e come anche le precedenti, la replica de La compagnia del cigno è prevista per la prima serata di venerdì, ma su Rai Premium. Sui canali principali Rai non verranno ritrasmesse le puntate, almeno non per il momento ma in futuro magari chissà. Come sempre, anche On Demand sul sito Rai sarà possibile rivedere la quinta puntata. Il cast dei giovani attori ci terrà compagnia ancora per pochi giorni. Solo un paio di puntate vi separano dal gran finale. Ma cosa è successo nella quinta puntata de La compagnia del cigno? Vi lasciamo a un breve riassunto della stessa, in attesa della sesta e ultima puntata.

Replica La compagnia del cigno: riassunto quinta puntata

Matteo, interpretato da Leonardo Mazzarotto, è riuscito a raccontare a tutti i suoi compagni la verità su sua madre. A turno, ognuno di loro ha confidato la sua paura più grande. Questo ha aiutato Sara a prendere consapevolezza della sua ciecità, anche perché ha rischiato di essere investita da una macchina. Rosario ha scoperto di doversi trasferire a Firenze con sua madre, ma è riuscita a convincerla a permettergli di finire l’anno scolastico a Milano. Marioni ha lasciato l’orchestra e Matteo si è sentito la causa di questa decisione. Per questo, le ha tentate tutte per convincere il maestro a ripensarci. Il ragazzo di Amatrice ha così scoperto che Marioni soffre per la perdita della sua bambina e che ha altro a cui pensare. Effettivamente, Luca è arrivato al limite e ha continuato a meditare vendetta contro chi ha investito la sua piccola Serena.