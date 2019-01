La compagnia del cigno, anticipazioni ultima puntata 4 febbraio: Sofia si dichiara?

Anticipazioni La compagnia del cigno, lunedì 4 febbraio in onda la sesta e ultima puntata

Siamo giunti alle anticipazioni sull’ultima puntata de La compagnia del cigno. Le trame della serie TV con Alessio Boni protagonista si apprestano a rivelare il gran finale della prima stagione. La speranza del pubblico è di poter presto vedere la seconda stagione, ma di questo parleremo la prossima settimana. Adesso concentriamoci sulle anticipazioni della sesta e ultima puntata, in cui vedremo gli episodi Un padre e Il nostro futuro. Nel primo episodio ci avvicineremo al concerto di fine anno. I ragazzi saranno molto tesi, Robbo verrà scelto come solista e dovrà esibirsi al pianoforte al posto di Domenico. La paura sarà tanta e lo spingerà a studiare in maniera ossessiva per non fare brutta figura.

La compagnia del cigno, anticipazioni ultima puntata: Irene torna al conservatorio

Le anticipazioni proseguono con Irene che tornerà a fare lezione al conservatorio, anche per permettere che la Barmaschi segua la premarazione di Robbo. Irene e Luca si incontreranno spesso quindi a scuola e ritrovarsi faccia a faccia sarà sempre molto doloroso. Sara rischierà di perdere l’anno e per un musicista del suo livello sarebbe un enorme problema, vorrebbe dire perdere anche la possibilità di accedere ai concorsi. La ragazza non potrà lasciare che ciò accada, così chiederà aiuto alla Compagnia per rimettersi in pari con i voti scolastici. Barbara e Domenico affronteranno il papà di lui che non sarà d’accordo con la loro relazione. Questo perché il papà di Domenico pensa che Barbara sia troppo, visto che appartiene a un ceto sociale più alto del loro.

Anticipazioni ultima puntata La compagnia del cigno: cosa succederà lunedì 4 febbraio

Terminiamo le anticipazioni de La compagnia del cigno sull’ultima puntata con il secondo episodio, Il nostro futuro. Matteo, il personaggio di Leonardo Mazzarotto, chiederà scusa a suo padre dopo aver ricordato l’aggressione. Sarà Marioni a spingere il ragazzo a cercare un chiarimento col papà e si rivelerà sempre più d’aiuto per il violinista. Nel frattempo, Sofia non riuscirà a smettere di pensare a Matteo e proverà a dichiarare i suoi sentimenti. Irene si ritroverà a riflettere sulle sue scelte e si confronterà con Luca. Solo così si renderà conto che le paure andrebbero affrontate e magari insieme al marito. Antonia si convincerà a trasferirsi a Milano: grazie all’aiuto di Clelia e Roberto infatti capità che sarebbe la soluzione migliore per Rosario.