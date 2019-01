Leonardo Mazzarotto fidanzato? Matteo de La compagnia del cigno si confessa

Leonardo Mazzarotto è l’attore di Matteo in La compagnia del cigno: le curiosità sul violinista

In La compagnia del cigno lo abbiamo conosciuto come Matteo, nella realtà si chiama Leonardo Mazzarotto e suona davvero il violino. Nella serie TV di Rai 1 quindi non c’è nessun playback: quando Matteo suona il violino, è realmente Leonardo a suonarlo. Nella realtà l’attore ha 20 anni e studia violino e pianoforte al conservatorio di Milano. La passione per la musica è nata grazie a suo papà, un pianista che ha suonato insieme a molti artisti come Ron, Nada e Miguel Bosè. Suo padre ha smesso di fare i tuoi insieme ai cantanti quando è nato lui, per stare più vicino alla famiglia. Il giovane attore ha due sorelle che come lui studiano uno strumento musicale, una il pianoforte e l’altra il violino. Sua mamma invece è un’insegnante di lettere.

La compagnia del cigno, Leonardo Mazzarotto si confida: “Ho sacrificato la mia adolescenza”

Quando si è avvicinato alla musica Lorenzo? “A dieci anni, quando feci l’audizione per entrare alle scuole medie musicali. Suonavo già il pianoforte e la chitarra, ma i professori mi dissero che avevo un orecchio perfetto per uno strumento complesso e impegnativo come il violino. Io seguii il loro consiglio, scoprendo solo più tardi quanto fosse davvero impegnativo”. Per diventare un bravo musicista, tuttavia, ha dovuto fare dei sacrifici: “Ho sacrificato gran parte della mia adolescenza […]. Non avevo tempo per gli svaghi e in più non potevo permettermi di espormi a dei traumi facendo sport”. L’interprete di Matteo della Compagnia del cigno ha spiegato infatto che se un violinista si facesse male anche a un solo dito sarebbe un trauma, non potendo suonare per diversi giorni. Stasera sarà una puntata molto particolare per Matteo, ma intanto continuiamo a conoscere meglio Leonardo.

Leonardo Mazzarotto fidanzato? La confessione di Matteo de La compagnia del cigno

“Non è un caso che molti musicisti considerino il violino come una fidanzata, alla quale devi votarti completamente, se non vuoi perderla”, ha aggiunto nel corso dell’intervista a Grand Hotel. A questo punto nasce spontanea la curiosità di sapere se Leonardo Mazzarotto è fidanzato. Al momento non lo è: “Finora lo studio non mi ha lasciato molto tempo per l’amore. Cercherò di recuperare. Non ho un tipo ideale, la qualità che guardo in una persona è l’altruismo, la sua capacità di spendersi per gli altri”. Ma a parte l’amore, Leonardo ha manifestato il desiderio di recitare dopo avere scoperto l’entusiasmo sul set: “Questa fiction mi ha scombussolato i piani perché ho scoperto che recitare mi piace tantissimo e non escludo di continuare su questa strada. […] La musica è tutta la mia vita, ma la recitazione è… tanta roba!”. Per il momento il desiderio dei fan è di vederlo ancora nei panni di Matteo in La compagnia del cigno, magari con una seconda stagione!