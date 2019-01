La compagnia del cigno, anticipazioni quinta puntata 28 gennaio: Matteo aiuta Luca

Anticipazioni La compagnia del cigno, la quinta puntata in onda lunedì 28 gennaio

Prima di leggere le anticipazioni de La compagnia del cigno sulla quinta puntata, è importante ricordare che lunedì 28 gennaio sarà anche la penultima puntata. La serie TV infatti è composta da sei puntate. Manca poco quindi alla conclusione di questa avventura che sta appassionando gli italiani. Le vicende dei sette ragazzi del conservatorio Giuseppe Verdi e quelle del maestro Luca Marioni riescono a tenere incollati alla televisione milioni di spettatori. Nella prossima puntata molti nodi verranno al pettine, in particolare per Matteo e Luca, per cui vi lasciamo alle anticipazioni sulla quinta puntata, in cui andranno in onda gli episodi Scoperte e Rinascere.

La compagnia del cigno, anticipazioni quinta puntata: cosa succederà

Il primo episodio della quinta puntata de La compagnia del cigno è Scoperte. Le anticipazioni cominciano parlando di Matteo che finalmente riuscirà a raccontare ai suoi amici la verità su sua madre. Si scuserà molto con loro per aver raccontato delle bugie, ma i ragazzi riusciranno a perdonarlo subito. Non perderanno tempo e lo conforteranno, rivelando uno a uno la propria paura. Sofia racconterà di suo fratello, Roberto dirà di non volersi separare da sua sorella e Rosario della sua paura del futuro. Sara confiderà agli amici di essere impaurita dalla possibilità di dimenticare il viso delle persone care. Intanto, Rosario apprenderà la decisione del giudice: dovrà trasferirsi a Firenze con sua madre. Sara rischierà di essere investita da una macchina e questo la metterà davanti alle sue fragilità.

Anticipazioni quinta puntata La compagnia del cigno: Marioni si vendicherà?

Nel secondo episodio, Rinascere, il maestro Marioni dirà ai ragazzi che lascerà l’orchestra e Matteo si sentirà in colpa per questa scelta. Il ragazzo di Amatrice parlerà con la direttrice e proverà a convincere in tutti i modi il maestro a ripensarci. Proprio parlando con Marioni, Matteo si accorgerà del dolore che il maestro porta dentro di sé e che sia una cosa più importante a cui pensare, rispetto all’orchestra. In effetti, Luca vorrà convincere in tutti i modi Irene a tenere il bambino. La sua disperazione arriverà al culmine e vorrà portare a termine la sua vendetta verso il ragazzo che ha investito la figlia. Rosario convincerà sua madre a lasciarlo a Milano per studiare al conservatorio e fare il saggio finale con i suoi amici. Tuttavia, saprà in cuor suo che dovrà lasciarli e questo lo renderà nervoso e scontroso. Le anticipazioni sulla quinta puntata de La compagnia del cigno non aggiungono altro. Non resta che ricordare che il penultimo appuntamento con la serie TV con Alessio Boni, Anna Valle e Michele Bravi è per lunedì 28 gennaio 2019.