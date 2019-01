Replica La compagnia del cigno: dove rivedere la quarta puntata del 21 gennaio

La compagnia del cigno, replica quarta puntata: dove e quando rivederla

La replica de La compagnia del cigno è ormai un appuntamento fisso. Anche la quarta puntata, di lunedì 21 gennaio, andrà in onda su Rai Premium venerdì sera. L’orario è quello solito della prima serata, quindi intorno alle ore 21,20. Dunque non è cambiato nulla nella programmazione de La compagnia del cigno, come nelle scorse settimane la replica delle puntate va in onda il venerdì. Come sempre, anche la replica della quarta puntata sarà disponibile sul sito Rai nel servizio On Demand. Qualora fosse di vostra preferenza, o nel caso in cui fosse difficile seguire la replica venerdì sera, questo servizio vi permette di guardare e riguardare la puntata quando e quanto vorrete.

Replica quarta puntata La compagnia del cigno: cosa è successo

Ma cosa è successo lunedì 21 gennaio? Dopo la terza puntata in cui sembrava che le cose andassero per il verso giusto, la situazione nella quarta è peggiorata leggermente. Pensiamo per esempio a Matteo, che ha dovuto fare i conti con la realtà dei fatti. Marioni ha cercato più e più volte di spronarlo, anche rischiando di ferire e di far agitare il ragazzo. Il maestro ha tenuto lezioni private con Matteo, con l’unico intento di farlo reagire alla scomparsa della madre. Sofia invece ha ricevuto una triste notizia che riguarda suo fratello: la serenità della loro famiglia è compromessa. Domenico si è reso conto di essere innamorato di Barbara, ma non sopportando il suo essere sfuggente ha rinunciato al concerto di fine anno con lei. Avrebbero dovuto suonare insieme il pianoforte, ma Marioni lo ha sostituito su sua richiesta.

La compagnia del cigno replica: il riassunto della quarta puntata

Grazie a una cena a casa sua, Domenico è riuscito a convincere Barbara a dare una possibilità al loro amore. Si sono baciati e lei ha confessato tutte le sue paure, ma il pianista l’ha rassicurata. Nella replica della quarta puntata de La compagnia del cigno, e in attesa dei colpi di scena del quinto appuntamento, vedrete anche Luca e Irene tornare a vivere insieme. Irene scoprirà di essere incinta, mentre Rosario ha tentato in tutti i modi di convincere la mamma a non portarlo con lei a Firenze. Non dimenticate di consultare il nostro speciale sul cast di attori e personaggi per non perdere le curiosità sulla serie TV.