Replica La compagnia del cigno terza puntata 14 gennaio: dove rivedere la serie TV

La compagnia del cigno, replica terza puntata di lunedì 14 gennaio 2019

Avete saltato l’appuntamento di lunedì 21 gennaio? La replica della terza puntata de La compagnia del cigno vi aiuterà a rimediare! Come sempre, vi diremo dove e quando rivedere la serie TV con i giovani protagonisti del conservatorio Giuseppe Verdi. Le avventure di Matteo, Domenico, Barbara, Sara, Sofia, Robbo e Rosario stanno appassionando il pubblico di Rai 1. Anche i più grandi della fiction comunque hanno storie davvero interessanti. Pensiamo per esempio a Luca Marioni e sua moglie Irene, che hanno perso la loro bambina e il maestro non riesce a darsi pace. Luca medita vendetta verso Marco, mentre Irene ha cambiato città e ha lasciato il lavoro di insegnante da quando c’è stato l’incidente.

Replica terza puntata La compagnia del cigno: dove e quando rivedere gli episodi

Nella terza puntata sono andati in onda gli episodi L’orgoglio di Sara e Un’altra possibilità. La replica della Compagnia del cigno di questi episodi andrà in onda su Rai Premium, venerdì 18 gennaio in prima serata. Vi ricordiamo comunque che le puntate della serie TV sono sempre disponibili sul sito Rai e potrete guardarle in ogni momento, senza aspettare la programmazione della replica in televisione. Ma cosa è successo nella terza puntata de La compagnia del cigno? Dopo le difficoltà affrontate nella seconda puntata, Barbara ha deciso di lasciare il liceo classico e frequentare le lezioni del liceo musicale insieme agli altri compagni. Sara si è unita all’orchestra di Marioni, ma non è stato molto facile anche perché il maestro l’ha trattata al pari degli altri. I genitori di Robbo hanno deciso di separarsi, intanto Rosario ha incontrato sua mamma.

Replica La compagnia del cigno, cosa è successo nella terza puntata

Luca e Irene si sono allontanati sempre più e lui ha iniziato a pedinare Marco. Grazie al concerto di Sara, però, sono riusciti a ritrovare certe emozioni. Matteo ha intuito che non potrebbe interessare a Barbara, inoltre ha anche capito che qualcosa sta nascendo tra la ragazza e Domenico. Questo potrebbe compromettere l’amicizia tra i due ragazzi. Daniele si è accorto che Matteo racconta agli amici che sua mamma è viva. Quando ha deciso di affrontare il ragazzo, Matteo è scappato via. Sulla replica de La compagnia del cigno della terza puntata è tutto, ma non perdete le anticipazioni per lunedì 21 gennaio!