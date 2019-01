Replica La compagnia del cigno, dove rivedere la seconda puntata dell’8 gennaio

Replica seconda puntata de La compagnia del cigno di martedì 8 gennaio 2019

Rai 1 ha in programmazione la replica della seconda puntata de La compagnia del cigno. Qualora aveste perso il secondo appuntamento con la serie TV, quindi, riuscirete a recuperarla in tempo per seguire le prossime puntate. Il palinsesto Rai non lascia soli i suoi telespettatori, soprattutto quelli che non vanno molto d’accordo con computer, smartphone e tablet e che per questo non riuscirebbero a recuperare la seconda puntata di martedì 8 gennaio servendosi del servizio On Demand. Di cosa si tratta? Come molti già sapranno, sul sito Rai è possibile rivedere le puntate delle serie TV e dei programmi. Sono a disposizione in qualsiasi momento e non hanno scadenze, non a breve termine almeno.

La compagnia del cigno, dove vedere la replica della seconda puntata dell’8 gennaio

E in televisione, invece, dove e quando rivedere la seconda puntata? La replica di martedì 8 gennaio de La compagnia del cigno vi aspetta sabato sera, su Rai Premium, in prima serata. Se il giorno di programmazione dovesse rivelarsi un po’ scomodo per voi, visto che il sabato sera solitamente non si è in casa, allora potrete collegarvi al sito Rai e cercare La compagnia del cigno On Demand. È prevista anche la replica della prima puntata, dunque i primi due appuntamenti saranno certamente recuperabili in attesa degli episodi della settimana prossima. Lunedì 14 gennaio vi aspetta la terza puntata di questa serie televisiva che ha appassionato il pubblico già dalla prima puntata, registrando ottimi ascolti. Sarà merito anche del cast ricco di attori amatissimi? Insieme a loro, però, ci sono anche giovani interpreti che con le loro storie stanno piacendo agli italiani.

Replica La compagnia del cigno, cosa è successo nella seconda puntata

Ma adesso che sappiamo quando andrà in onda la replica della seconda puntata di martedì 8 gennaio, cerchiamo di fare il punto su cosa è successo finora. Dopo la nascita della Compagnia, Barbara si è vista molto in difficoltà nello gestire i suoi numerosi impegni e ha iniziato a raccontare delle bugie, a sua madre e non solo. Marioni ha deciso di cacciarla dall’orchestra. I suoi amici della Compagnia si sono offerti di aiutarla, ma lei non ha voluto. Marioni ha rivisto Giacomo, un ragazzo che è stato colpito da un esaurimento nervoso a causa delle pressioni che sentiva addosso frequentando il conservatorio. Tra Luca e Irene c’è stato un riavvicinamento, ma una scoperta li ha fatti allontanare di nuovo. Domenico invece si è accorto di Barbara, ma per quest’ultima ha iniziato a battere il cuore di Matteo. Che a sua volta piace a Sofia! Insomma, ne vedremo delle belle per cui non perdete i prossimi appuntamenti con la già seguitissima Compagnia del cigno!