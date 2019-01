La compagnia del cigno, anticipazioni terza puntata 14 gennaio: Matteo scappa

Anticipazioni La compagnia del cigno, cosa succede nella terza puntata di lunedì 14 gennaio 2019

Anche stasera siamo pronti a darvi le anticipazioni sulla terza puntata de La compagnia del cigno. Dopo le prime due puntate programmate in due serate consecutive, la serie TV con Alessio Boni e Anna Valle tornerà su Rai 1 lunedì 14 gennaio 2019. La prossima settimana non ci sarà il doppio appuntamento, dunque dopo l’esordio La compagnia del cigno dovrebbe stabilizzarsi nella serata del lunedì per i prossimi episodi. Nella terza puntata del 14 gennaio vedremo gli episodi L’orgoglio di Sara e Un’altra possibilità: cosa succederà ai ragazzi del conservatorio? State per scoprirlo con le anticipazioni della Compagnia del Cigno, a cui i ragazzi hanno dato vita al termine della prima puntata.

La compagnia del cigno anticipazioni, la terza puntata del 14 gennaio

Nel primo episodio della terza puntata, Barbara lascerà il liceo classico e si unirà alla classe del liceo musicale. Domenico e Matteo saranno molto felici di questo, il primo infatti si renderà sempre più conto di provare qualcosa per la ragazza. Sara riuscirà a convincere la direttrice e Marioni a essere presa nell’orchestra, ma non tutti nella Compagnia reagiranno bene. Anche Rosario protesterà con il maestro, sostenendo che la presenza di Sara rallenti il lavoro di tutti. Il ragazzo però sarà nervoso per l’incontro con sua madre, che si è rifatta viva nella seconda puntata. I genitori di Robbo decideranno di separarsi, mentre Matteo organizzerà una cena a casa di suo zio per riunire il gruppo. Quella sera si accorgerà che Barbara, da cui è rimasto colpito sin dal primo incontro, non prova interesse per lui. Intanto, Marioni e Irene si allontaneranno sempre più e lui ne soffrirà molto, al punto da iniziare a pedinare Marco.

Anticipazioni terza puntata La compagnia del cigno: Matteo scappa da suo zio

Proseguiamo le anticipazioni de La compagnia del cigno con ciò che succederà nel secondo episodio di lunedì 14 gennaio. Marioni si farà male a un braccio e finirà in ospedale. Quando verrà dimesso troverà Irene ad aspettarlo, ma non vorrà il suo aiuto. Marioni proseguirà le prove per il concerto di Sara, nonostante il tutore al braccio. I ragazzi saranno sempre più nervosi e Sara si accorgerà dello sforzo che faranno per inserirla nell’orchestra, così sentendosi un peso vorrà abbandonare. Marioni troverà un modo per aiutarla a inserirsi. Tra Domenico e Barbara l’intesa crescerà e Matteo se ne accorgerà, arrivando a mentire all’amico. Rosario riabbraccerà sua madre, ma non vorrà trasferirsi insieme a lei a Firenze. Grazie alle emozioni del concerto di Sara, Luca si riavvicinerà a Irene. Daniele scoprirà che Matteo continua a dire ai suoi amici che sua mamma è viva e sarà molto preoccupato. Quando deciderà di parlare col nipote, Matteo avrà una reazione violenta e scapperà. Le anticipazioni se La compagnia del cigno sulla terza puntata terminano qui, ma se avete perso gli episodi potrete recuperarli con la replica in programmazione.