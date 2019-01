Replica La compagnia del cigno prima puntata 7 gennaio: dove rivedere la serie TV

La compagnia del cigno, replica prima puntata: dove, quando e come rivedere la serie TV

Dove vedere la replica della prima puntata de La compagnia del cigno? Se avete perso l’appuntamento con la serie TV di lunedì 7 gennaio, non è troppo tardi. Vi diremo dove, come e quando rivedere la prima puntata e riuscirete a rimettervi in pari con gli appuntamenti in attesa della prossima settimana. La compagnia del cigno è la nuova serie TV di Rai1 per grandi e piccoli: i protagonisti infatti sono sia adolescenti sia insegnanti. La prima puntata del 7 gennaio è appena terminata e in attesa di scoprire come proseguirà la trama, domani sera, scopriamo dove potrete vedere la replica de La compagnia del cigno.

Replica La compagnia del cigno, dove rivedere la prima puntata

La Rai non vi lascerà soli e ha già in programmazione la replica della prima puntata. Dove andrà in onda? Su Rai Premium. Quando? Venerdì 11 gennaio, alle 21.20. Insomma, per chi non avesse dimistichezza con le nuove tecnologie e volesse guardare La compagnia del cigno in televisione, l’appuntamento è per venerdì prossimo sempre in prima serata. Per chi volesse guardare la replica di lunedì 7 gennaio prima che vada in onda la seconda puntata, di cui vi abbiamo già dato tutte le anticipazioni, allora l’opzione è collegarsi sul sito Web della Rai e guardare la puntata On Demand. In tal caso, non sarete condizionati da orari e giorni perché gli episodi rimangono online a lungo e sono sempre pronti per essere guardati.

Replica prima puntata La compagnia del cigno, cosa è successo lunedì 7 gennaio

Nella prima puntata abbiamo conosciuto i giovani protagonisti che frequentano il conservatorio Giuseppe Verdi. Matteo è arrivato a Milano per dimenticare il terremoto di Amatrice, suona il violino ed è un ragazzo caratterialmente molto fragile. I ragazzi, chi più volentieri chi meno, hanno voluto aiutarlo su richiesta dell’insegnante Luca Morioni. Il professore è separato dalla moglie, Irene, ma ancora non si è rassegnato alla fine della loro relazione. Intanto, abbiamo scoperto che Barbara è infatuata di Domenico e che Matteo invece è rimasto colpito dalla stessa Barbara. Insomma, sembra chiaro che non mancheranno gli affari di cuore. In attesa di vedere la replica della prima puntata del 7 gennaio de La compagnia del cigno, scoprite chi sono tutti gli attori del cast!