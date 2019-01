La compagnia del cigno, anticipazioni prima puntata 7 gennaio: l’arrivo di Matteo

Anticipazioni prima puntata La compagnia del cigno, cosa succede lunedì 7 gennaio

Lunedì 7 gennaio 2019 andrà in onda la prima puntata de La compagnia del cigno e stiamo per darvi tutte le anticipazioni su cosa succederà. La nuova serie TV di Rai 1 è incentrata sulla vita di sette giovani che frequentano un conservatorio. Sette non è un numero scelto a caso, perché equivale al numero delle note musicali. Le storie che si accavallerano sono tante e anche diverse una dall’altra, quelle dei ragazzi si intrecceranno a quelle degli insegnanti e il risultato siamo certi che piacerà al pubblico di Rai 1. Ma non perdiamo altro tempo e scopriamo subito le anticipazioni de La compagnia del cigno sulla prima puntata del 7 gennaio 2019!

La compagnia del cigno, anticipazioni 7 gennaio: la prima puntata

Nel primo episodio della prima puntata, intitolato L’arrivo di Matteo, Matteo lascerà Amatrice alla volta di Milano. Il ragazzo andrà a vivere a casa di suo zio Daniele per poter frequentare il conservatorio Giuseppe Verdi, lui suona il violino. Si trascina dietro i traumi del terremoto avvenuto nella sua zona un paio di anni fa, per questo motivo Matteo ha un carattere abbastanza fragile. Al conservatorio conoscerà i suoi compagni di corso, ovvero Sofia, Roberto, Daniele, Rosario, Barbara e Sara. Nel gruppetto ci sono amori in corso, in particolare scopriremo che Barbara nutre dei sentimenti verso Domenico. Proprio per Barbara invece prenderà una cotta Matteo, che intanto colpirà particolarmente Sofia. Quest’ultima però non avrà il coraggio di dichiararsi perché molto insicura. Intanto, il professor Luca Marioni rimarrà colpito dal talento di Matteo e conosceremo anche la sua ex moglie, Irene.

La compagnia del cigno, la prima puntata di lunedì 7 gennaio: le anticipazioni

Proseguiamo le anticipazioni di lunedì 7 gennaio con il secondo episodio, Nascita della compagnia. Nonostante il suo talento, Matteo avrà bisogno di migliorare e Marioni chiederà a Domenico, Robbo, Sofia, Rosario e Barbara di aiutarlo. Nel farlo, lancerà loro una sfida: se Matteo non dovesse migliorare, saranno tutti fuori dalla compagnia. Domenico sarà ben disposto ad aiutare Matteo mentre gli altri lo faranno poco volentieri. Organizzare un incontro fra tutti non sarà facile, ma alla fine riusciranno a combinare gli impegni di tutti e decideranno di dare vita alla Compagnia del Cigno, in onore di Giuseppe Verdi. Queste le anticipazioni sulla prima puntata de La compagnia del cigno, ma prima di lasciarvi e darvi appuntamento a domani con le nuove anticipazioni vi segnaliamo un approfondimento sul cast della serie TV.