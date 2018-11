Replica I Medici 2: dove rivedere la quarta e ultima puntata della fiction Rai

I Medici 2 replica ultima puntata: si può rivedere su Rai Play e non solo

Dove rivedere la quarta e ultima puntata de I Medici 2? In qualsiasi momento, in streaming, su Rai Play. In tv invece I Medici 2 va in replica ogni venerdì sera su Rai Premium, canale Rai dedicato alle fiction. Dunque la puntata trasmessa martedì 13 novembre su Rai Uno verrà replicata su Rai Premium venerdì 16 novembre alle ore 21.20. Intanto in edicola è possibile trovare i dvd della serie, che tanto successo sta riscuotendo in televisione e che dopo l’Italia verrà trasmessa in altri cento paesi nel mondo.

Cosa è successo nella quarta e ultima puntata

Nell’ultima puntata de I Medici 2 si assiste alla famosa Congiura dei Pazzi. Francesco Pazzi (l’attore Matteo Martari) e Salviati incontrano a Roma il conte Montesecco con il quale convincono il Papa a organizzare un’ambasciata di pace a Firenze, guidata dal giovane nipote, il Cardinale Riario. In realtà la spedizione è solo una copertura, una trappola per Lorenzo e Giuliano. Nonostante gli avvertimenti di Giuliano, Lorenzo sogna la pace e organizza così una cena di benvenuto. Alla serata non si presenta Giuliano e i congiurati, che vogliono uccidere contemporaneamente i fratelli de’ Medici, rimandano l’attentato.

La famosa Congiura de I Pazzi ne I Medici 2

I congiurati decidono di attentare alla vita de I Medici nel Duomo di Firenze, dove è presente tutta la famiglia, durante la messa. Dopo aver colpito Lorenzo (l’attore Daniel Sharman) e Giuliano (Bradley James), Jacopo Pazzi proclama una nuova repubblica. Ma il popolo si ribella contro l’uomo e il nipote Francesco: la situazione per i Pazzi si complica.