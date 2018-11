Matteo Martari, Francesco ne I Medici: i complimenti della fidanzata Miriam Leone

L’attore di Francesco Pazzi ne I Medici 2 è Matteo Martari: il fidanzato di Miriam Leone

Matteo Martari sta lasciando il segno ne I Medici 2. L’attore che presta il volto a Francesco Pazzi, l’antagonista di Lorenzo de’ Medici sta conquistando puntata dopo puntata i telespettatori. Merito del suo talento e del suo carisma, che hanno sicuramente regalato qualcosa in più a un personaggio storico di certo non facile. L’ottimo lavoro svolto da Matteo ha trovato il plauso della fidanzata Miriam Leone, che ha lavorato alla prima stagione de I Medici andata in onda nel 2016 (interpretava Bianca, l’amore giovanile del protagonista Cosimo). L’ex Miss Italia, oggi attrice impegnata tra tv e cinema, si è complimentata pubblicamente col fidanzato e collega, lasciando su Instagram, sotto uno scatto che ritrae Matteo nei panni di Francesco, il seguendo commento: “Bravo tu (seguito da un cuore, ndr)”. Un piccolo grande gesto che prova l’unione tra i due, che appare più solida e forte che mai nonostante i recenti gossip.

La storia d’amore tra Matteo Martari e Miriam Leone

Secondo qualcuno la liason tra Matteo Martari e Miriam Leone sarebbe giunta già al termine. In realtà non ne abbiamo certezza: la coppia è sempre stata molto riservata e sui social network non si è mai lasciata andare ad eccessivi slanci amorosi. Giusto qualche like e cuoricino sparso qua e là o l’ultimo commento lasciato dalla siciliana, che ha subito ricevuto la risposta di Matteo. Martari ha replicato con un semplice “tu!”, come ad indicare che anche lui apprezza molto il talento della Leone. Del resto i due si sono conosciuti proprio lavorando: più precisamente sul set di Non uccidere, fiction trasmessa da Rai Tre. Miriam e Matteo non amano parlare molto della loro vita privata e hanno tenuto questa relazione sempre lontana dai pettegolezzi e dal chiacchiericcio mediatico.

I Medici 2: chi è l’attore Matteo Martari

Matteo è un attore veronese di 35 anni con alle spalle un lungo passato da modello. Ha posato per i marchi più prestigiosi: da Moschino a Diesel passando per Woolrich. Ha iniziato a recitare in teatro per poi passare al cinema e al mondo delle fiction. Ha fatto parte del cast del film La felicità è un sistema compleanno e delle serie tv Luisa Ranieri, Un passo dal cielo, Hundred to go e I bastardi di Pizzofalcone 2. È un vero poliglotta: parla fluentemente inglese, portoghese e francese. Piccola curiosità: prima di lavorare nel mondo della moda, tra i 18 e i 19 anni, svolgeva il lavoro di panettiere.