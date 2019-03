Replica Ballando con le Stelle 2019: dove rivedere la prima puntata

Dove rivedere la prima puntata di Ballando con le Stelle 2019

Ballando con le Stelle è finalmente tornato in tv! Sabato 30 marzo è iniziata la nuova edizione dello storico show di Milly Carlucci. Vi siete persi la prima puntata? Niente paura: ci sono le repliche! Più precisamente la replica della prima puntata di Ballando 2019 andrà in onda su Rai Premium lunedì 1 aprile alle ore 21.20. L’intera puntata è inoltre disponibile su Rai Play, piattaforma streaming dedicata ai contenuti Rai. Come sempre Milly è stata accompagnata dal fedele Paolo Belli e dal simpatico Robozao. Non sono mancati i cinque giurati: Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Fabio Canino. Presente pure la criminologa Roberta Bruzzone. New entry del cast il giornalista Rai Alberto Matano, che ha il ruolo di assegnare ogni sera un tesoretto dal valore di 50 punti.

Cosa è successo nella prima puntata di Ballando 2019

La prima puntata di Ballando con le Stelle 2019 è stata segnata dalle lacrime di Mia Gabusi, new entry tra le ballerine del programma. La maestra di Marco Leonardi è scoppiata a piangere dopo uno zero assegnato da Selvaggia Lucarelli. Ma tra i protagonisti anche gli ex politici Antonio Razzi e Nunzia De Girolamo. Senza dimenticare Suor Cristina Scuccia, che ha scatenato un vero e proprio putiferio in rete.

Nicola Dutto ballerino per una notte a Ballando 2019

Ballerino per una notte alla prima di Ballando con le Stelle 2019 Nicola Dutto, il motociclista disabile che ha ottenuto in studio una vera e propria standing ovation.