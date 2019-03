Ballando con le Stelle prima puntata: Nicola Dutto ballerino per una notte

Nicola Dutto ballerino per una notte alla prima di Ballando con le Stelle 2019

Tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza su Rai Uno sabato 30 marzo 2019. Come anticipato da Tv Blog, alla prima puntata parteciperà come ballerino per una notte Nicola Dutto. Si tratta del famoso motociclista disabile, il primo pilota paraplegico. Nicola ha avuto nel 2010 un brutto incidente che gli ha fatto perdere l’uso delle gambe. Questo non l’ha però limitato nel suo lavoro e così dopo un lungo periodo di riabilitazione Nicola – che oggi ha 49 anni – ha deciso di continuare a gareggiare. Una storia di grande esempio, che sicuramente lascerà il segno nel varietà di Milly Carlucci.

Chi sono i concorrenti di Ballando con le Stelle 2019

Gli abbinamenti di Ballando con le Stelle 2019 sono:

-Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro;

-Angelo Russo e Anastasia Kuzmina;

– Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi;

– Marco Leonardi e Mia Gambusi;

– Enrico Lo Verso e Samanta Togni;

– Ettore Bassi e Alessandra Tripoli;

– Jonathan e Kevin Sampaio e Lucrezia Lando;

– Milena Vukotic e Simone Di Pasquale;

– Lasse Matberg e Sara Di Vaira;

– Manuela Arcuri e Luca Favilla;

– Pablo Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen;

– Marzia Roncacci e Samuel Peron.

Esibizioni di gruppo per Suor Cristina Scuccia

Suor Cristina, per vincolo, non potrà ballare con un uomo a Ballando con le Stelle. La religiosa, che ha già vinto The Voice of Italy, sarà la protagonista di coreografie di gruppo realizzate dal maestro Stefano Oradei.