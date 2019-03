Selvaggia Lucarelli fa piangere Mia Gabusi a Ballando con le Stelle

Perché la ballerina Mia Gabusi ha pianto a Ballando con le Stelle 2019

Esordio difficile a Ballando con le Stelle 2019 per Mia Gabusi. La nuova ballerina di Milly Carlucci è scoppiata a piangere dopo la prima performance con il suo allievo, lo youtuber diciassettenne Marco Leonardi. La performance non ha convinto i giurati del programma e soprattutto Selvaggia Lucarelli, che ha rifilato alla coppia un sonoro zero. Una critica forse troppo forte per Mia, che non è riuscita a trattenere le lacrime. Fabio Canino, che ha invece dato cinque ai nuovi concorrenti, ha preso le difese della ragazza. “Dare zero è di una cattiveria inaudita”, ha osservato il conduttore. La Lucarelli ha provato a spiegare le ragioni del suo voto: “Siete giovani ma non ho visto nessuna energia da parte vostra. È più carico Angelo Russo che pesa quasi ottanta chili”.

Il pubblico si schiera dalla parte di Mia Gabusi

Sui social network il pubblico di Ballando con le Stelle si è schierato dalla parte di Mia Gabusi. In molti hanno trovato inutile e davvero inappropriato il voto di Selvaggia Lucarelli. “A prescindere dal fatto che due esordienti andavano comunque trattati meglio, i voti erano oggettivamente ingiustificati. Giusto per cattiveria”, ha sottolineato qualcuno su Twitter. “Dare zero a due ragazzini al debutto è proprio da st…i”, ha aggiunto qualcun altro.

Mia Gabusi è la new entry di Ballando con le Stelle

Mia Gabusi ha diciannove anni e viene da Bologna. Balla fin da bambina e col compagno Nikita Kuzmin ha vinto due titoli nazionali: quello di Campioni italiani di danza latino americana 10-11 anni e quello di Campioni italiani combinata 10 danze.