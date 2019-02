Renga ringrazia Ambra Angiolini e poi parla della nuova fidanzata Diana

Francesco Renga a Sanremo 2019: le parole su Ambra Angiolini e sulla nuova fidanzata Diana

Francesco Renga festeggia 50 anni al Festival di Sanremo 2019 con la canzone Aspetto che torni. Un pezzo dedicato a Diana, la nuova compagna conosciuta dopo la fine della lunga relazione con Ambra Angiolini. “In questa canzone si parla delle piccole cose della quotidianità di un amore: guardare la tua compagna mentre dorme o immaginare di seguirla durante la sua giornata di lavoro, tutte cose che diamo per scontate. Ho capito a 50 anni suonati che la bellezza e la felicità sta proprio in queste piccole cose. È inutile cercarla altrove quando ce l’abbiamo a portata di mano”, ha detto Renga a Vieni da me. A La Vita in Diretta ha invece ringraziato pubblicamente Ambra, con la quale ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo, che oggi hanno 15 e 12 anni.

Renga e Ambra hanno un ottimo rapporto dopo la separazione

“Sono un papà attento. Mi piace stare con i miei figli. Diventare genitore è stato uno step importante della mia vita”, ha confidato Francesco Renga a Tiberio Timperi. “Ringrazio Ambra perché quando abbiamo capito che la nostra storia era finita abbiamo messo al centro di tutto i nostri figli”, ha aggiunto il cantante, che oggi ha un ottimo rapporto con l’ex compagna. Che è rimasta a vivere a Brescia – la città di Renga – pure dopo l’addio all’artista. “Mi piace molto la vita di provincia”, ha ammesso Francesco.

Renga con Diana: Ambra Angiolini sposa mister Allegri

E mentre Renga dedica alla nuova compagna il suo brano sanremese, Ambra Angiolini convola a nozze con l’attuale fidanzato, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Stando ai beninformati il matrimonio sarebbe stato fissato a giugno, subito dopo la fine del campionato di serie A. Non solo: secondo qualcuno l’attrice sarebbe pure incinta dell’ex calciatore ma per il momento non c’è alcuna conferma.