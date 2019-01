Ambra Angiolini incinta di Allegri? Arrivano le parole dell’attrice

Ambra Angiolini incinta di Massimiliano Allegri? Arrivano le parole dell’attrice sulle voci di gravidanza

Nelle scorse ore è rimbalzata l’indiscrezione, lanciata dal settimanale Chi, che vedrebbe Ambra Angiolini incinta del suo amato Massimiliano Allegri. L’attrice, fidanzata da circa due anni con l’allenatore della Juventus, è stata immortalata dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, la quale ha pubblicato un servizio fotografico in cui l’ex di Francesco Renga indossava per le vie di Milano una giacca piuttosto lunga. Da qui la supposizione che forse l’abito volesse celare un pancino sospetto. Ma davvero Ambra è in dolce attesa? Lei stessa ha chiarito la questione sul suo profilo Instagram.

Ambra e “il resto sono solo chiacchiere”: la risposta sulle voci della gravidanza

Ambra, negli ultimi due giorni, è stata impegnata al Teatro Orazio Bobbio di Vicenza, dove è andata in scena con lo spettacolo La Guerra dei Roses, nella versione diretta da Filippo Dini. “Queste sono quelle foto che #chissenefrega di quanti like faranno, la cosa viva di questa foto è il TEATRO COMUNALE di Vicenza pieno! Gente vera che per due sere ha riempito la sala e NOI #grazie #ilrestosonosolochiacchiere“, ha scritto la Angiolini sul suo profilo Instagram dopo l’esibizione. Ad alcuni fan non è sfuggito quel “il resto sono solo chiacchiere”, ricollegandolo al gossip della gravidanza e sostenendo l’inutilità di tali voci. “Stando ai cretini sarebbe in dolce attesa ogni dieci giorni”, ha scritto qualcuno, a cui Ambra ha prontamente risposto: “Diciamo che loro sono sempre incinta”.

Allegri e Ambra nessun bebè in arrivo: intanto le voci sul matrimonio estivo non si smorzano

Insomma, pare proprio che per un bebè ci sia ancora da aspettare e che al momento non ci sia alcuna dolce attesa. Di certo, invece, c’è che la love story con il Conte Max procede a vele spiegate, tanto che si sussurra che in estate la coppia potrebbe convolare a nozze. Nel frattempo starebbe finendo di arredare il nido d’amore a Milano, perfetto punto di incontro per i due, poiché al momento lei abita ancora a Brescia (dove conviveva con Renga), lui a Torino, per ragioni professionali.